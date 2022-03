Fellon Rossi, finalista Italia’s got Talent/ Da acrobata a balestriera per la figlia

Fellon Rossi con il suo numero unico conquista la finale di Italia’s got Talent 2022

Sul palco di “Italia’s got Talent 2022” lo scorso mercoledì 2 marzo 2022 è andata in onda la sesta puntata delle audizioni. Protagonista assoluta è stata Fellon Rossi. Federica Pellegrini, Mara Maionchi, Frank Matano e Elio sono rimasti impressionati dalle sue qualità. La donna ha presentato un numero di balestre, e dice di essere l’unica donna che sa farlo. Viene da una famiglia di acrobati, e lo è anche lei, solo che ha interrotto la sua carriera quando era incinta della figlia. Quando la bambina è cresciuta ha deciso di dedicarsi nuovamente alla sua carriera e ha iniziato ad allenarsi. Fellon Rossi non si limita a centrare obiettivi normalmente, ma lo fa di spalle, usando uno specchietto, poi usando due balestre su un obiettivo che gira. Il numero è stato eccezionale e la protagonista ha conquistato di diritto un posto tra i finalisti.

Fellon Rossi è una balestriera, ovvero una tiratrice di balestra. Quest’arma si è diffusa in Europa durante il medioevo. Dapprima fu considerata un’arma ingiusta ed immorale, perché data la sua potenza di tiro anche un umile contadino poteva abbattere un nobile in armatura, e fu persino criticata per questo dalla Chiesa; successivamente la balestra divenne l’arma da lancio più temuta del Medioevo, prima dell’arrivo dell’arco lungo inglese, durante la guerra dei cent’anni. Tutti gli eserciti cristiani si dotarono di corpi di balestrieri, equipaggiati con armature identiche a quelle della fanteria, e protetti durante le fasi di caricamento da un grande scudo chiamato pavese, retto da un portascudo chiamato pavesaro, in genere un giovane. Oltre la celebre scuola francese, furono celebri in Italia i balestrieri genovesi, quelli pisani e quelli lucchesi soprattutto per il loro contributo alla prima crociata. Nel corso del XV secolo, si affermò molto anche la scuola dei balestrieri di Gubbio e di Sansepolcro, che da allora celebrano il Palio della Balestra.

