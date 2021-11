Fellow con “Sing of the times” a X Factor 2021/ Con la sua voce unica riuscirà a ripetere l’ottimo debutto?

Fellow è il vero talento di X Factor 2021

Fellow si troverà tra i protagonisti del secondo live di X Factor oggi, 4 novembre 2021, dove si esibirà con il brano Sing of the times di Harry Styles per il roster di Mika. Giovane e talentuoso questo artista ha finora conquistato il pubblico anche se in parte ha diviso i giudici. C’è da interpretare un brano molto rapido e con un livello tecnico altissimo. Sarà dunque importante oltre alla preparazione anche la grande concentrazione all’interno della puntata. Ovviamente il tutto sarà gestita anche con la leggerezza di quello che è un ragazzo giovane e con grande talento. Il suo stile particolarmente dolce ma allo stesso tempo graffiante ha colpito anche sulle varie piattaforme social; sono già numerosissimi infatti i fan del giovane cantautore che hanno letteralmente assediato il suo profilo Instagram e non solo.

Versailles, XFactor 2021/ Autotune e Grunge non compatibili, Luca Biscese la rischio eliminazione?

Il debutto di Fellow ai live di X Factor 2021, com’è andata settimana scorsa?

La nuova edizione di X Factor 2021 anche per Fellow è partita lo scorso giovedì, 28 ottobre, confermando le grandi attese rispetto al cast di quest’anno. Sono tantissimi gli artisti di talento pronti a farsi spazio con l’obbiettivo di guadagnare un posto nella discografia italiana. Federico Castello, in arte Fellow, è certamente già fra i candidati principali ad andare particolarmente avanti nella competizione, grazie a delle doti canore ed interpretative già chiare alle selezioni e confermate in occasione del primo live show. È cresciuto a pane e musica, come si suol dire, grazie alla passione per la musica del nonno. Inoltre, nonostante la giovane età ha già avuto modo di confrontarsi con la musica live con piccoli esperimenti di band e brani autoprodotti. Fellow si è presentato alla prima fase delle audizioni con una cover degli Imagine Dragons, colpendo tutti i giudici ed in particolare Mika. Sarà proprio quest’ultimo a portarlo in fondo fino alla prima puntata, scegliendolo senza particolari dubbi sia dopo i bootcamp che dopo gli Home Visit. Il giudice vede in lui una certa somiglianza sia dal punto di vista emotivo che artistico, trovando comunque un’estrema originalità e personalità.

X Factor 2021 Live 2a puntata/ Diretta: chi sarà eliminato? Le assegnazioni

Fellow per la prima esibizione ai live di X Factor 2021 ha presentato il suo brano “Fire” con una prestazione di alto livello sia interpretativo che vocale, colpendo ancora una volta i giudici in senso positivo. Hell Raton si è detto emozionantissimo e ha spronato il ragazzo ad andare oltre le barriere sociali. Stesso discorso per Manuel Agnelli ed Emma, mentre il suo giudice ovvero Mika lo ha praticamente ricoperto di elogi, visibilmente soddisfatto.

LEGGI ANCHE:

Le Endrigo, "A far l'amore comincia tu" a X Factor 2021/ Omaggio a Raffaella Carrà convincente?

© RIPRODUZIONE RISERVATA