Una novità nel corredo scolastico degli alunni degli Stati Uniti. I giovani studenti potrebbero presto recarsi in aula indossando una felpa antiproiettile: non si tratta di ironia né di una battuta ma di una trovata commerciale che considerando qual è la situazione negli istituti Usa, non è neppure troppo strana. Come spiega il New York Times, in una fiera commerciale dedicata al materiale scolastico è stato esposto tutto il materiale che potrebbe essere acquistato dagli alunni e dalle loro famiglie per aumentare la loro sicurezza.

Come spiegato dal quotidiano newyorkese, alcuni prodotti sono stati disegnati proprio dai genitori, preoccupati ovviamente per la sicurezza dei loro pargoli, considerando che purtroppo negli Stati Uniti le sparatorie in classe sono all’ordine del giorno o quasi. Il design di tali pezzi di abbigliamento (e non solo) è accattivante e pensato proprio per i più piccolini, anche se purtroppo non lo è il concept: nessun bambino dovrebbe infatti avere a che fare con le armi, né rischiare di esserne vittima.

Felpa antiproiettile, zaini e non solo: tutto il materiale che può salvare la vita dei bambini

Felpa antiproiettile ma non solo: tra i prodotti presentati alla fiera dedicata al materiale scolastico troviamo lo zaino a forma di tartaruga, ovviamente respingente per i colpi di arma da fuoco. Questo esiste anche in altre due versioni, con l’unicorno o il dinosauro blu. Si può scegliere anche se acquistare quello che protegge dalla pistola o dalla mitragliatrice, mentre per i più grandi ci sono zaini con lo schienale blindato da 185 dollari.

L’azienda che ha lanciato i prodotti ha pensato anche a del materiale per la scuola come lavagne in grado di respingere i proiettili, cattedre che si trasformano in barricate o ancora pellicole da applicare ai vetri in modo che i colpi non riescano a passare. Negli ultimi dieci anni negli Stati Uniti sono state registrate 230 sparatorie: grazie al merchandising anti-proiettile, tante vite potrebbero ora essere salvate.

