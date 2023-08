FERIE D’AGOSTO/ Due modi diversi di essere italiani

In queste settimane Paolo Virzì è al lavoro su Un altro Ferragosto, seguito che arriva a ventisette anni di distanza da Ferie d’agosto, vincitore del David di Donatello come miglior film e diventato nel frattempo un classico contemporaneo. In attesa di scoprire l’ultima fatica del regista livornese, Mustang propone la versione restaurata della sua ottima opera seconda.

La grande bellezza, Rete 4/ Toni Servillo nel film premio Oscar di Sorrentino, oggi, domenica 27 agosto 2023

SINOSSI – Sandro Molino è un noto intellettuale e giornalista progressista e va da tanti anni in vacanza nell’isola di Ventotene con una comitiva di amici: soggiornano in una casetta rustica tra i fichi d’india, a lume di candela, tra i libri, quotidiani e insalate di mais. È bandita la televisione e anche la radio: l’unica musica ammessa è la chitarra strimpellata da Mauro, attore disoccupato, padre della bambina che ha avuto da Cecilia, l’attuale compagna di Sandro. Ma quest’estate c’è una novità: la villetta vicina è stata affittata ai romaneschi Mazzalupi. Le due comitive si spiano, si odiano, si sfidano, in quel microcosmo balneare dell’Italia…

Caccia al tesoro, Rete 4/ La supercoppia Salemme-Buccirosso diretta da Vanzina, oggi, domenica 27 agosto 2023

Con Ferie d’agosto Virzì firma una commedia all’italiana che strizza l’occhio all’attualità socio-politica, con lo scontro dei valori che diventa motrice del racconto. Non mancano gli stereotipi del caso, ma è anche cinema ricco di metafore seppur nella cornice di una commedia dei toni leggeri. Degna di nota la costruzione dei personaggi, valorizzata dalle prove attoriali e dall’alchimia all’interno del cast: da Silvio Orlando a Laura Morante, passando per Sabrina Ferilli e il compianto Ennio Fantastichini.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

Honey 2, Italia 1/ Sequel con Kat Graham ad aprire le danze, in onda oggi, domenica 27 agosto 2023

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA