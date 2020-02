Fernanda Lessa/ Ammonisce Paolo Ciavarro:”stai diventando il Pago della Casa” (Grande Fratello Vip)

Fernanda Lessa non ha ancora deposto la sua ascia di guerra al Grande Fratello Vip 4. Non è un mistero che la modella non veda di buon occhio Antonella Elia e sappiamo bene quanto il sentimento sia più che ricambiato. In queste ore però la showgirl sembra averla ormai dimenticata, ma ci pensa Fernanda ad infiammare ancora di più gli animi. Parlando con Patrick Pugliese, la Lessa ha ribadito il suo pensiero. “Ormai non le parlo più, tanto ho capito che fa di tutto per provocarci”, ha detto, poi gli ha riferito un episodio accaduto poco prima. La modella si trovava con Licia Nunez a farsi il bucato, quando Antonella ha borbottato qualcosa, come se volesse che uscisse dalla stanza. “Pensa che ero in camera a fare il bucato con Licia, mentre poco prima lo avevo fatto anche con Paolo e lei ho sentito che ha detto qualcosa come se non volesse che io entrassi nella stanza”, ha sottolineato. Paolo Ciavarro però è intervenuto in difesa della brasiliana e questo le ha fatto piacere, ma Antonella ritornerà di sicuro di nuovo alla carica. La finta pace fra le due quindi non è destinata a durare: sembra proprio che non ci sia la possibilità di un punto d’incontro. Anche se entrambe ci hanno provato a far andare bene le cose, non si può negare. Purtroppo come ogni rapporto forzato, era prevedibile che sarebbe andata a finire così.

FERNANDA LESSA, UN NUOVO NEMICO DENTRO LA CASA?

Un nuovo nemico per Fernanda Lessa? La modella del Grande Fratello Vip 4 ha messo in guardia Paolo Ciavarro in questi giorni, per via del suo umore sempre più nero. Il ragazzo infatti ha avuto delle piccole liti con Clizia Incorvaia e per Fernanda è stato come rivivere tutto quello che è successo nella Casa fra Pago e Serena Enardu. Durante un gioco con alcuni dei concorrenti a tema film e associazioni di idee, la modella ne ha approfittato per parlarne con il figlio di Eleonora Giorgi: “Stai diventando il Pago della Casa”, gli ha detto in tono più o meno scherzoso. Una piccola frecciata per rimetterlo in riga oppure un’anticipazione di quanto potrebbe accadere questa sera? Non sappiamo se i vipponi verranno chiamati a fare nuove nomination oppure no, visto che il televoto di oggi è stato annullato, ma non possiamo nemmeno escludere che la Lessa possa sfruttare l’occasione per dare il suo voto a Clizia oppure a Paolo. Anche se con entrambi sembra aver stretto un bel legame fin dall’inizio. Sono giorni felici questi per la brasiliana, a differenza di molti elementi della Casa. In passato abbiamo avuto modo di vederla in lacrime, ma il suo carattere solare ha lasciato subito posto a tanti sorrisi. Eppure qualcosa ci dice che presto la bufera potrebbe ritornare a soffiare nella sua direzione.

