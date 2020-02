Luca Zocchi contro Pago/ “Sei stato un mezz’uomo con Fernanda Lessa ” (GF VIP 4)

Luca Zocchi è il marito di Fernanda Lessa: l’uomo è entrato nella casa del Grande Fratello Vip 2020 per difenderla dalle accuse di Serena e Pago. Durante la settimana, infatti, Pago all’interno della casa ha minacciato la modella brasiliana dicendo: “questa la elimino dalla mia vita, adesso ti faccio vedere cosa le combino”. A fargli eco la compagna Serena Enardu che ha detto: “è il jolly degli uomini con gli ormoni in subbuglio”, ma ad aizzare tutti contro la Lessa c’è anche Antonella Elia: “quella str**za che si permette di dire certe cose, io volevo nominare lei, ma era tra gli immuni, ma come è possibile? In confessionale spara a zero, poi esce, ritratta e chiede scusa, ma la cattiva sono sempre io. L’altra volta mi ha detto perfino che le ero simpatica”. Durante la diretta Pago torna a parlare della Lessa: “Fernanda non è la prima volta che si intromette nella mia storia con Serena, in più viene e mi chiede scusa. Lei dice che Serena non deve stare qui, che sono meno forte con lei” dice Pago durante la diretta della dodicesima puntata del Grande Fratello Vip 2020. Il cantante prosegue dicendo: “poi mi hai chiesto scusa, ma poi hai detto ho detto una cosa bruttissima su Serena e non è mai andata in onda e non voglio sapere cosa è, ma ti ho chiesto solo di chiederle scuse, ma tu dopo questa cosa hai fatto nuovamente questa cosa”. Fernanda interviene parlando di questa cosa: “ho avuto l’opportunità di chiarire con Serena”, ma improvvisamente viene tirata in causa anche Adriana Volpe che sorpresa dice: “sei sicura di averla detta a me?”. Cosa ha detto la Lessa?

Luca Zocchi contro Pago: “sei un mezz’uomo”

Intanto Pago prosegue: “se dovete dire delle cose ditele, io e Fernanda parliamo, se vi mettete in mezzo diventa più difficile, non voglio litigare con Fernanda”. A chiarire la cosa arriva Luca Zocchi, il marito della Lessa che ha chiesto di incontrare Pago. “La situazione è un pochino strana, sinceramente sono venuto qua per un semplice motivo. L’altra sera eri troppo adirato e ti sei permesso non solo di insultare mia moglie, ma anche di minacciarla fisicamente. Ci sono dei video in cui hai detto ‘voglio eliminarla fisicamente'” dice Luca, ma Pago si difende “se ho detto una cosa del genere la voglio vedere, per carità non intendevo assolutamente”. Il marito della Lessa prosegue dicendo: “tu eri adirato, ai miei occhi ti ho visto come un mezz’uomo e questa cosa mi spiace molto”, ma il cantante si difende “tua moglie è mezza donna da un mese e mezzo con me. Lei deve pensare a se stessa, non può stare qui a criticare Pago e Serena, perchè chi ci rimette siamo noi. Tra l’altro se glielo dici lei mi dà anche ragione”, ma il marito della Lessa precisa “mi hanno colpito quelle parole e mi hanno deluso”.

