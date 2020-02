Fernanda Lessa/ In lacrime per le figlie: “Mi mancano troppo” (Grande Fratello Vip)

Fernanda Lessa ha ceduto: dopo aver vissuto momenti felici e sorridenti al Grande fratello Vip 4, la modella ha subito un crollo ed è finita per piangere in modo disperato. Il motivo? L’assenza delle sue bambine. “Mi mancano troppo. Nessuno farà loro le treccine”, ha detto ad Adriana Volpe, accorsa in suo aiuto. “Ma tu non ti devi preoccupare di nulla, perchè con loro c’è il padre, tuo marito”, e ha detto la conduttrice. A sentire le sue parole, Fernanda ha smesso per qualche istante di piangere ed ha persino abbozzato un sorriso. “Adesso sembri una scimmietta”, ha detto poi Adriana in modo scherzoso, riuscendo a portare il sereno. Un bel gesto da parte della presentatrice, che il pubblico da casa ha apprezzato moltissimo. Clicca qui per guardare il video di Fernanda Lessa e Adriana Volpe. Nelle ore successive, la Lessa invece ha deciso di dirottare i suoi pensieri sulla coppia della Casa. Non tutti hanno saputo subito del famoso bacio scattato fra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia e la modella ha deciso di chiederne conferma proprio al figlio di Eleonora Giorgi. Sollevando però un forte imbarazzo.

FERNANDA LESSA DIVIDE IL PUBBLICO DEL GRANDE FRATELLO VIP 4

Il pubblico è ancora diviso su Fernanda Lessa: alcuni telespettatori del Grande Fratello Vip 4 hanno apprezzato in particolar modo la decisione della modella di fare un passo indietro rispetto a molti della Casa riguardo al russare. Le notti sono diventate insonni per molti concorrenti e alcuni hanno iniziato a lamentarsi a più non posso, finendo tra l’altro per ingaggiare una battaglia senza esclusione di colpi. Fernanda invece la pensa diversamente: “Hanno diritto di russare”, ha detto rivelando di voler iniziare una campagna a favore dei ‘russatori’ del loft. Un punto a suo favore, visto che i fan sui social hanno espresso il loro sostegno per la sua presa di posizione. Altri spettatori però non vedono di buon occhio quanto accaduto fra Rita Rusic e Adriana Volpe, intuendo che la brasiliana potrebbe non averla raccontata giusta sul famoso complotto ordito dalla conduttrice. Anche se di fronte alla diretta interessata ha negato tutto, il daytime di alcuni giorni fa ha invece mostrato il particolare momento in cui la Lessa ha informato la Rusic delle azioni della rivale. “Ma hai visto che si sono messe d’accordo per nominarti?”, ha detto infatti alla produttrice. Non è la prima volta che Fernanda parla alle spalle della Volpe. Nei giorni scorsi infatti ha avuto modo di confidarsi con Paola Di Benedetto riguardo a qualcosa che le è successo e in cui c’entra anche la conduttrice: “Sta bene, è fiero di me [il marito, ndr]. Poi mi dicevano tutti, Adriana e Carlotta mi hanno messo paranoia per l’amicizia fra me, Paolo e Andrea [Montovoli, ndr] ‘Ah, tu hai massaggiato Paolo’, ‘Perchè sei sposata’”, ha detto a Paola Di Benedetto. Le parole delle due concorrenti l’hanno fatta entrare in crisi in un primo momento, poi ha quando ha visto Luca Zocchi si è rasserenata. Durante l’incontro, le ha detto infatti “Dai un abbraccio a Paolo e Andrea, perchè ogni volta che sei giù tu vai da loro e ti fanno ritornare il sorriso”. Per la Laessa però la delusione più grande è stata la frase di Adriana Volpe, che in un particolare momento l’avrebbe messa in guardia su alcuni gesti affettuosi nei confronti di Ciavarro, ricordandole che dall’esterno si sarebbe potuto travisare tutto. Clicca qui per guardare il video di Fernanda Lessa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA