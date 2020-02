Paolo Ciavarro/ Scoppia l’amore con Clizia Incorvaia? “Vorrei…” (Grande Fratello Vip)

Paolo Ciavarro sta vivendo delle emozioni importanti al Grande Fratello Vip 4, ma sente comunque che qualcosa lo sta bloccando. Nei giorni scorsi, durante uno dei party della Casa, il ragazzo si è avvicinato ancora una volta a Clizia Incorvaia e i due si sono scambiati qualche tenerezza. “Vorrei lasciarmi andare di più”, ha confessato però ad Antonio Zequila subito dopo. “Dovresti vivertela una storia qui dentro. Viviti questa storia, fregatene di quello che pensa la gente. Devi fare quello che senti”, ha detto l’amico. Dopo qualche pausa, Paolo ha ammesso di sentire qualcosa di particolare per la ragazza: “Si vede un po’”. Clicca qui per guardare il video di Paolo Ciavarro e Antonio Zequila. Il punto interrogativo però rimane: che cosa ne pensa Clizia? In queste ore ha parlato a lungo della questione con Licia Nunez e non sembra che lei stia provando la stessa cosa per il figlio di Eleonora Giorgi. Anzi, teme proprio che all’esterno qualcuno abbia travisato tutto e che stia vedendo nella loro amicizia qualcosa che non c’è.

“PAOLO CIAVARRO VINCITORE DEL GF VIP 4”

Paolo Ciavarro non sa che al di fuori del Grande Fratello Vip 4, la madre sta conducendo una nuova battaglia per proteggerlo. A distanza di pochi giorni dal suo ingresso nella Casa, Eleonora Giorgi ha pubblicato infatti un post piuttosto acceso puntando il dito contro alcuni sconosciuti. Il motivo? “Qualcuno ha aggiunto alla voce ‘Massimo Ciavarro’ su Wikipedia, nel settore vita privata, la notizia che Paolo è il vincitore del Gf. Come se il Gf fosse una cosa organizzata, una truffa, un accordo di vergognosa bassezza!”, scrive l’attrice. “Non è così! Vergogna“, tuona ancora, annunciando di voler contattare il portale e la stessa produzione per parlare di quanto sta accadendo. “Che brutte persone si aggirano tra noi talvolta… che dolore!”, conclude. Clicca qui per leggere il post di Eleonora Giorgi. Sembra che le sue parole abbiano già fatto effetto. Andando a controllare la scheda dell’ex marito sul noto sito, non si trova infatti alcuna menzione della frase segnalata.

