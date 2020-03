Fernanda Lessa/ Momento di sconforto e le insinuazioni di Antonella Elia… (Grande Fratello Vip)

Fernanda Lessa sta vivendo un nuovo momento di sconforto al Grande Fratello Vip 4, dovuto all’assenza dei suoi affetti più cari. Dopo aver sentito in diffusione un brano degli Snow Patrol, Chasing Cars, la modella è scoppiata a piangere fra le braccia di Paolo Ciavarro. “È bello anche questo, butta fuori tutto, pensa che bello l’amore che provi e che provano loro per te, vedrai che ti guardano e sono orgogliosi di te”, le ha detto il figlio di Eleonora Giorgi prima di asciugarle le lacrime. Fernanda però si è aggrappata al ragazzo e lo ha stretto ancora più forte, lasciandosi andare del tutto. “Hai ragione, sono peggio le lacrime di dolore”, ha concluso alla fine, dopo aver ritrovato il sorriso. Intanto Antonella Elia continua ad avercela a morte con la sua nemica giurata, anche se questa volta anche la Lessa ci ha messo del suo. Sicura che da un momento all’altro scoppi la bomba, la modella ha iniziato infatti a farsi il segno della croce ogni volta che vede passare la showgirl nelle vicinanze. Non contenta, ha coinvolto pure Valeria Marini che ha deciso di aumentare il carico e sfruttare un rosario a mò di croce contro i vampiri, scatenando ovviamente la reazione rabbiosa della Elia. Non contenta, la modella è andata anche a pescare qualche biscotto dalla cesta della showgirl, giusto per alimentare ancora di più lo scontro. L’obiettivo della Lessa dopo tutto è di andare in nomination contro la Elia, proprio come aveva annunciato di voler fare Andrea Montovoli.

FERNANDA LESSA PROTAGONISTA AL GRANDE FRATELLO VIP 4

Fernanda Lessa continua a trovarsi nel mirino di Antonella Elia al Grande Fratello Vip 4. Le due concorrenti non si sopportano ormai da tempo e fatto salvo un periodo di finta pace, sono ritornate ai ferri corti nel giro di poche settimane. Secondo la showgirl, la modella sarebbe stata addirittura artefice di un massaggio un po’ troppo spinto nei confronti di Adriana Volpe. Sappiamo che Fernanda adora fare i massaggi e che ha una certa dimestichezza nella pratica, così non è strano vederla alle prese con manovre di diverso tipo sulla schiena degli altri concorrenti. La Elia però sarebbe stata testimone di “Massaggi sul c**o un po’ sporchi” che la Lessa avrebbe fatto alla conduttrice nel corso del Gf Vip 4. Tanto che ha deciso di chiarire tutto con la Volpe: le ha suggerito di non farsi fare “Quelle carezze” così esagerate dall’altra concorrente. Leggendo tra le righe, sembra che Antonella non veda di buon occhio questo tipo di contatto fra donne. “Meno male che il marito le aveva detto ‘Faglieli con i vestiti, i massaggi alle persone'”, ha sentenziato la showgirl. Purtroppo questa lama tagliente contro la nemica giurata le è costata cara: ancora una volta i social si sono schierati dalla parte di Fernanda, tacciando invece la Elia di essere omofoba.

© RIPRODUZIONE RISERVATA