Fernanda Lessa/ Pago choc, sbrocca “la elimino fisicamente” (Grande Fratello Vip)

Anche Fernanda Lessa respira un’aria pesante al Grande Fratello Vip 4. E non solo perchè Antonella Elia è ritornata a soffiare nella sua direzione. Questa volta è Pago, con la complicità di Serena Enardu, ad organizzare un piano contro la brasiliana. “Questa la elimino dalla mia vita”, ha detto il cantante, “adesso ti faccio vedere cosa le combino”. Pronta all’istante la fidanzata, che lancia una frecciata avvelenata in direzione della rivale, definendola “Il jolly degli uomini a cui manca la donna”. Poi, per non farsi mancare nulla, dà della poco di buono ad Adriana Volpe (definendola ‘mignot*a’) e alimenta il fuoco della Elia, che ne approfitta per scatenare il gruppo contro Fernanda. “Quella stron*a che si permette di dire certe cose. Io volevo nominare lei, ma era tra gli immuni, ma come è possibile?”, ha detto la showgirl alla Enardu. “In confessionale spara a zero, poi esce, ritratta e chiede scusa, ma la cattiva sono sempre io. L’altra volta mi ha perfino detto che le ero simpatica”, ha aggiunto. “Un baratto, un baratto. Non solo gli uomini giovani hanno gli ormoni in subbuglio qui dentro”, ha detto la Enardu, “cosa caz*o gliene frega a lei della nostra storia? E’ gelosa? Devo stare zitta…”. Purtroppo i tre non si rendono conto di molte cose. Innanzitutto della violenza verbale usata contro la Lessa e poi che con le loro parole otterranno l’effetto contrario: il pubblico si è già schierato a favore dell’ex modella. Soprattutto perchè Pago, nel delirio dovuto forse anche ai fumi dell’alcool, se ne è uscito con una frase infelice: “La elimino fisicamente”. Il caso è già scoppiato e siamo sicuri che il conduttore sceglierà di tirare le orecchie a diversi concorrenti nella diretta di questa sera. Fernanda potrà ascoltare in prima persona tutto ciò che è stato detto alle sue spalle?

FERNANDA LESSA, DURO SCONTRO CON SERENA ENARDU AL GRANDE FRATELLO

Fernanda Lessa non è esente dalle liti che stanno colpendo il Grande Fratello Vip 4. Anche la modella ha avuto un forte scontro con Serena Enardu, che dopo essere finita in nomination ha deciso di non trattenersi più e di dire tutto ciò che pensa. Quando Serena Enardu si è avvicinata a lei per chiarire il perchè abbia scelto di entrare nella Casa, la brasiliana non si è fatta cogliere impreparata: “E’ stato giusto così, lui ha detto che aveva bisogno di te. Però lo avevo visto cambiato”. Fernanda a quel punto ha ammesso le proprie colpe, scusandosi per le uscite avute nel confessionale. Fa molta fatica ad essere se stessa e sa che la persona che entra nel confessionale non le assomiglia per nulla. “Lo so, infatti quando l’altra sera si sono incrociati i nostri sguardi ho visto la tua bontà”, le ha detto la Enardu. Tutto è finito per il meglio, con una stretta di mano e un abbraccio. La fidanzata di Pago è stata felice di aver chiarito tutto, ma che cosa succederà quando la Lessa scoprirà quali parole pesanti ha usato nei suoi confronti? La bufera ritornerà a colpire la Casa entro breve. Clicca qui per guardare il video di Fernanda Lessa e Serena Enardu

