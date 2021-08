Ferragosto 2021 traffico autostrade in tempo reale/ Bollettino oggi: coda 5 km su A23

Un’altra giornata di “fuoco” sulle autostrade italiane a causa del traffico. Il bollettino in tempo reale di Autostrade per l’Italia racconta una situazione complicata in questa giornata di Ferragosto 2021. Ad esempio, sull’autostrada A22 del Brennero dalle 8.30 circa di questa mattina gli automobilisti hanno a che fare col traffico rallentato per 55 chilometri tra i caselli autostradali di Affi e Rovereto Nord, in Trentino, proprio come accaduto ieri. Una situazione frutto dell’esodo e del controesodo che si sta configurando anche in direzione sud tra Bolzano Nord e Trento Sud, dove ci sono rallentamenti continui.

Ma per ora non si segnalano situazioni di criticità ai caselli autostradali veronesi, in particolare quello di Peschiera del Garda che ieri, come raccontato da L’Arena, è stato preso d’assalto. Si prevede grande affluenza anche sulle strade provinciali per il Ferragosto “fuori porta” nei parchi divertimenti e acquatici. Ci sono invece code a tratti sull’autostrada A14 tra Castel San Pietro e Bivio A14/Racc. A1 BO Casalecchio per traffico intenso.

BOLLETTINO TRAFFICO FERRAGOSTO: CODE SU A23 E A22

Proseguiamo nell’analisi del bollettino di Autostrade per l’Italia riguardo il traffico di Ferragosto 2021 con le situazioni più complesse al momento. Ci sono code in corrispondenza Piazzale Italiano verso Chamonix al traforo del Monte Bianco, con un’attesa prevista di 15 minuti. Invece sull’autostrada A23 Palmanova-Udine-Tarvisio si è creata una coda di 5 chilometri tra Gemona Osoppo e Carnia per lavori. Traffico rallentato invece sul Bivio A1/Variante valico Nord-Firenze e Badia per traffico intenso. Lo è anche tra Magliano Sabina e Orte per traffico intenso. Si è creata invece una coda di 2 chilometri sull’A22 Carpi Modena, in particolare tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli per traffico intenso.

Il caldo non migliora la situazione, anzi. Autostrade per l’Italia nel consueto bollettino in tempo reale segnala un incendio tra Castelnuovo di Porto e Settebagni. Clicca qui per visualizzare il sito di Aspi con l’aggiornamento e il monitoraggio in tempo reale del traffico di oggi sulle autostrade italiane.



