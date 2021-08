Esodo di agosto, traffico autostrade in tempo reale/ 8 km di coda a Salerno sull’A30

Facciamo il punto sul traffico sulle autostrade, il bollettino in tempo reale in questo secondo esodo di agosto. Come sempre facciamo affidamento sul sito di Autostrade per l’Italia per tutti gli aggiornamenti principali dalle varie tratte del belpaese, a cominciare da quanto sta accadendo sull’A30 Caserta-Salerno, dove si registra una coda di ben 8 km tra Castel San Giorgio e Bivio A30/Raccordo Salerno-Avellino per Traffico Congestionato, in direzione Salerno. Aspi consiglia di entrare, per chi va verso Salerno, ad Angri, e di uscire, per chi proviene da Caserta, a Palma Campania.

Altra situazione critica è quella segnalata sulla Scandicci-Firenze al km 276 in direzione Milano dove si registra una coda di 6 chilometri tra Firenze Scandicci e Bivio A1-Variante per Traffico Congestionato, Coda anche sull’Autostrada A9 in uscita dall’Italia verso la Svizzera: al momento si segnalano 3 chilometri di coda fra Como Grandate e Como Monte Olimpino per lavori in corso. Spostiamoci più a sud, sull’autostrada A16 Napoli-Canosa, dove al momento si registra una coda di un chilometro a tra Grottaminarda e Vallata per lavori, in direzione Canosa all’altezza del km 101.15. Altra situazione di traffico sull’Autostrada A23 Palmanova-Udine-Tarvisio, al km 53 in direzione del confine di stato.

Qui il sito di Aspi per l’aggiornamento in tempo reale del traffico sulle autostrade

ESODO DI AGOSTO, TRAFFICO AUTOSTRADE IN TEMPO REALE: CODE E RALLENTAMENTI DA NORD A SUD

In questo caso la coda è di due chilometri tra Gemona Osoppo e Carnia per incidente. E’ invece di 3 chilometri l’incolonnamento presente sulla già citata Autostrada A30 Caserta-Salerno al km 29, in direzione Salerno, fra Nodo A30/A16 Napoli-Canosa e Palma Campania per incendio.

In generale il traffico da nord a sud risulta essere molto congestionato soprattutto nelle principali tratte, a cominciare dalla Milano-Bologna, autostrada che porta verso la riviera adriatica, quindi la Milano-Venezia verso est, le autostrade che dalla Lombardia portano in Liguria, quindi quelle che si dirigono verso la sponda tirrenica. La nostra redazione vi da appuntamento a breve per un nuovo bollettino, un altro aggiornamento sul traffico autostradale di questo secondo esodo di agosto.

