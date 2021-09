Ferrero Rocher, arriva la tavoletta di cioccolato/ In vendita in Italia da ottobre

Il gruppo Ferrero punta ad espandersi ulteriormente, e dopo aver lanciato durante l’estate da poco conclusa i gelati confezionati, ha pronto un nuovo prodotto, ovvero, la tavoletta di cioccolato a marchio Ferrero Rocher. In Italia, come si legge sull’edizione Economia del Corriere della Sera, il mercato delle tavolette vale circa 578 milioni di euro, e stando agli esperti si tratta di un settore in continua crescita e che nella sola grande distribuzione vale ben 439 milioni di euro. Nel 2020 sono stati 103 i tipi diverse di tavolette presenti sugli scaffali, ma il 45% “è presidiato da soli due player”, sottolinea il quotidiano di via Solferino.

Per questo Ferrero Rocher punta a proporre ai clienti la sua tavoletta di cioccolato, prodotto che verrà venduto da ottobre non solo in Italia ma anche in Germania, Regno Unito, Russia, Austria, Francia, Polonia, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo, e poi, a partire dal 2022, anche in Spagna, Portogallo e Stati Uniti. A darne notizia è stata la nota multinazionale di Alba, in Piemonte, di proprietà della famiglia Ferrero e guidata da Giovanni Ferrero. Tre saranno le versioni di cioccolato che verranno immesse sul mercato, a cominciare da quella al gusto di cioccolato al latte, quindi fondente, e infine bianco, ovviamente i tre gusti maggiormente richiesti dai consumatori.

FERRERO ROCHER, ARRIVA LA TAVOLETTA DI CIOCCOLATO: DOPO IL SUCCESSO DEI NUTELLA BISCUITS…

Se analizziamo infatti il trend dei consumi del 2020, al primo posto i consumatori indicano come preferenza la barretta fondente, con una quota di mercato pari al 37%, quindi il cioccolato al latte al 24%, e infine quello bianco al 4%.

Ferrero ha fatto sapere che sta lavorando da anni alla sua tavoletta Rocher, grazie ad una squadra composta da ben 50 persone che nel corso degli ultimi tempi hanno realizzato tutta una serie di prove, prima di arrivare alla ricetta finale. Obiettivo, replicare l’enorme successo dei Nutella Biscuits, che in pochi mesi dal lancio hanno raddoppiato la produzione in Italia.

