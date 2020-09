Ferruccio Sansa “Voto no al referendum”/ E gela Travaglio: “Dico quello che penso”

Brutte notizie per Marco Travaglio. Il direttore del Fatto Quotidiano ha puntato il dito contro chi voterà “no” al referendum, quindi chi non vuole il taglio dei parlamentari, ma tra loro c’è pure Ferruccio Sansa, candidato in quota M5s alle regionali della Liguria, nonché storica firma del giornale. Il giornalista e candidato Pd e M5s alla guida della Regione Liguria lo ha rivelato nei giorni scorsi al Foglio, non al giornale del suo ex direttore. E oggi lo ha ribadito ai microfoni di Rainews24. Un brutto colpo, però, per lo stesso Movimento 5 Stelle, visto che questa legge è stata voluta fortemente da loro. «So che questa mia posizione può risultare scomoda ma è giusto che un candidato dica quello che pensa», ha dichiarato nei giorni scorsi, con la consapevolezza di contribuire all’indebolimento dell’asse Pd-M5s. «Penso che al referendum voterò No perché credo che la riduzione dei costi della politica si debba ottenere tagliando radicalmente le indennità», così ha spiegato la sua presa di posizione sorprendente.

FERRUCCIO SANSA, NO AL TAGLIO DEI PARLAMENTARI

Ferruccio Sansa ha quindi deciso di confidare la sua intenzione di voto e, pur dicendosi pronto a votare no, ha dichiarato nei giorni scorsi al Foglio: «Penso che sia un referendum molto importante perché pone un problema reale, quello dei costi della politica». Il punto, peraltro importante considerando che è nella Regione Liguria il candidato di Pd e M5s, è che il taglio voluto dai grillini non è la soluzione. E questo non è un fattore trascurabile. Le dichiarazioni di oggi hanno fatto, ad esempio, insorgere gli elettori grillini su Twitter. «Hai perso nel momento in cui hai detto che voterai No al Referendum…», «Ferruccio inventati qualcosa perché di questo passo si prefigura una disfatta. Piccolo suggerimento: rimangiarti il tafazziano “no” al referendum, sarebbe un segnale di flessibilità, di baso ego e di rispetto per le forze che ti hanno messo lì entrambe per il sì» e «Questa è la riprova che quando chiedono le alleanze col #M5S, vogliono solo i loro voti ma non sposare le loro battaglie. Sono solo degli ipocriti approfittatori» sono solo alcuni dei commenti che si leggono sui social network.



