Ferzan Opzetek/ La carriera dalla Turchia a Roma e la storia d’amore con Simone Pontesilli

La carriera di Ferzan Opzetek, dalla Turchia a Roma

Ferzan Opzetek è un regista, scrittore e sceneggiatore turco. E’ nato a Istanbul, in Turchia, nel 1959 ma ama l’Italia e ha vissuto qui parte della sua vita. Nel 1976 si è trasferito a Roma per studiare Storia del cinema all’università La Sapienza. Durante la sua esperienza a Roma resta anche affascinato dalle chiese e inizia ad approcciarsi alla religione cristiana. Nel corso della sua carriera ha scritto tre libri e ha diretto moltissimi film e serie tv. La serie che ha avuto maggior successo è stata “Le fate ignoranti” e la sigla è un brano inedito di Mina: “Buttare l’amore”.

Attualmente vive a Roma nel quartiere Ostiense e nel 2020 ha dichiarato a La Repubblica il motivo per cui ha scelto di vivere proprio li: “La scoperta è avvenuta per caso: pochi mesi dopo il mio arrivo, insieme ad un amico, mi ritrovai sull’autobus 23 a percorrere via Ostiense. Un viale bellissimo, verde, alberato: me ne innamorai subito, e dopo aver trovato una casa in affitto, come i gatti di Roma, non mi sono più spostato. Appena ho potuto ho acquistato un appartamento e dal 1978 vivo nello stesso palazzo”.

Ferzan Opzetek: la lunga storia d’amore con Simone Pontesilli

Da più di 14 anni il regista e scrittore Ferzan Opzetek convive insieme al suo marito Simone Pontesilli. La coppia ha ufficializzato la loro unione con una cerimonia civile nel 2016, che si è svolta in Campidoglio in totale riservatezza. In merito alla sua relazione, Ferzan aveva dichiarato all’Huffington Post: “Non c’è il matrimonio in Italia, ho fatto un riconoscimento dei nostri diritti con il mio compagno di questo viaggio che è la vita. Detesto quando mi dicono “suo marito”. Ogni volta rispondo sempre che il marito ce l’hanno le donne, non io. Io non ho un marito, ma un compagno di vita, un compagno di viaggio”. Idee chiare quelle del regista in merito alla sua relazione sentimentale e anche riguardo alla paternità.

In merito alla possibilità di avere un figlio Opzetek aveva dichiarato: “A 42 anni ho conosciuto Simone la cosa più bella della mia vita… non ho mai pensato di diventare padre”. Nel 2021 il suo compagno è stato ospite di Mara Venier nello studio di Domenica In e il 27 maggio toccherà a Ferzan, che è stato invitato dalla conduttrice in onore del trentesimo anniversario del programma.











