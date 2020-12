Festa di Natale una serata per Telethon/ Diretta e ospiti: Gigi D’Alessio, Nek…

Anticipazioni Festa di Natale una serata per Telethon

Sabato 12 dicembre, alle 20.35 su Raiuno, torna l’appuntamento con la solidarietà. Anche quest’anno, la Rai e Telethon uniscono le forse per raccogliere fondi per sostenere la ricerca contro le malattie genetiche. La trentunesima edizione della maratona della Fondazione Telethon sulle reti Rai avrà il momento culmine nella Festa di Natale in onda oggi su Raiuno. Sarà una serata di musica, di solidarietà e di racconti di vita vera con i protagonisti di Telethon che racconteranno la propria esperienza. Tanti i personaggi del mondo dello spettacolo e della musica che si metteranno a disposizione della Fondazione Telethon per raccogliere fondi da devolvere in beneficienza. Sarà una serata emozionante, ricca d’amore in cui il tema principale sarà il dono con lo slogan di Telethon che, per la trentunesima edizione, è “A Natale scegli il Dono della generosità”.

Tutti gli ospiti della puntata dedicata a Telethon

Il racconto delle storie delle persone che hanno incontrato sul loro percorso la fondazione Telethon sarà accompagnato da tantissimi artisti che, da anni, sostenengono la maratona della solidarietà a cui la Rai dedica la programmazione di una settimana. Nel corso della serata, a fare compagnia ai telespettatori regalando loro momenti anche divertenti e musicali, ci saranno Gigi D’Alessio, Nek, Paola Cortellesi, Paolo Belli, Rocío Muñoz Morales e Serena Rossi, già Ambasciatrici di missione di Fondazione Telethon, Flavio Insinna, Eleonora Daniele, Serena Bortone, Vittoria Puccini, Stefa-no Fresi, Enrico Ruggeri. Non mancherà lo spazio dedicato a due storie Ambasciatori Telethon come Luca Zingaretti e Cristiana Capotondi che anche quest’anno racconteranno il proprio impegno per Telethon.

Gli appuntamenti della maratona di Telethon

La Rai darà spazio alla maratona Telethon non solo questa sera, ma per tutta la settimana. Il numeratore è stato acceso questa mattina all’interno della trasmissione «Uno Mattina In Famiglia» e si spegnerà sabato 19 su Rai1 con lo speciale Telethon «I Soliti Igno-ti», in onda alle 20.30 e condotto da Amadeus. La maratona Telethon dello scorso anno ha permesso di raccogliere 45 milioni e 181.023 euro. Per donare si può inviare un sms al 45510 dal 1° al 31 dicembre 2020. È possibile donare anche chia-mando da telefono fisso. Sono ammesse donazioni anche con carta di credito.



