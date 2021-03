Festa di San Patrizio 2021/ St. Patrick’s Day, perché si festeggia il 17 marzo

In Irlanda e in alcune altre nazioni del mondo ogni 17 marzo si festeggia la festa di San Patrizio o St. Patrick’s Day. Nella Repubblica d’Irlanda è una festività molto importante, difatti tale giorno è stato proclamato festa nazionale. Il grande protagonista della festa di San Patrizio è il colore verde, ma anche il piccolo mazzo di trifogli nel taschino o l’immancabile brindisi con la birra. Come detto, la festa di San Patrizio si celebra in diverse nazioni nel mondo, per l’esattezza in tutti quei paesi in cui esistono comunità di cittadini originari irlandesi. Il St. Patrick’s Day è un avvenimento così importante e sentito in Irlanda che quando coincide con l’inizio della Quaresima o con la Settimana Santa, le celebrazioni vengono addirittura anticipate o posticipate di qualche giorno per poterne godere appieno.

Festa di San Patrizio 2021, perché si festeggia: ecco alcune curiosità

La festa di San Patrizio celebra il patrone dell’Irlanda: San Patrizio. L’uomo nacque in Inghilterra nel 385, ma i suoi genitori avevano origini scozzesi e gallesi, a seconda di diverse teorie. Il vero nome del patrono dell’Irlanda, molto probabilmente, era Maewyin Succat. Optò per il nome di Patrizio dopo essere stato ordinato sacerdote; dopodiché divenne vescovo e poi missionario. La storia di San Patrizio racconta un’infanzia molto travagliata. A soli quattordici anni, infatti, fu catturato e portato di forza in Irlanda. Proprio in Irlanda passò sei anni terribili, vissuti come schiavo in condizioni di estrema difficoltà. Riuscì a fuggire e poi tornare in Irlanda come missionario attorno ai trent’anni.

Festa di San Patrizio tra leggenda e realtà

La leggenda di San Patrizio narra l’utilizzo del trifoglio come simbolo della Trinità mentre operava nella sua terra come missionario. Sempre stando alle narrazioni su questa festività, a San Patrizio viene attribuito il merito di aver introdotto in Irlanda l’alfabeto latino. Al patrono irlandese si associa anche il colore verde, proprio come il simbolo del famoso trifoglio. Durante i festeggiamenti per la festa di San Patrizio è immancabile il consueto brindisi con la birra. Sui social, in occasione della festività, non mancano gli scatti con gli amici e con le birre in mano, rigorosamente artigianali e di produzione irlandese.

