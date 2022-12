Feste col ladro, Rai 2/ Michelle Borth protagonista del film di Natale

Feste col ladro, il film in onda su Rai 2

Domenica 25 dicembre alle 15.35 su Rai 2 andrà in onda una commedia romantica dal titolo “Feste col ladro”. La regia è di Danny Salles, conosciuto per essere anche produttore e sceneggiatore. È celebre per aver diretto: My life on the D-List, Scratch & Burn e Todrick. Del cast fanno parte grandi nomi come Michelle Borth attrice americana, classe 1978, conosciuta non solo come attrice ma anche come regista.

Nel 2019 è stata una dei personaggi nel film di supereroi DC Comic, Shazam! Il protagonista principale è Jarrid Masse che ha recitato di recente in Lord of the street e Bodyguard seduction. L’attore è nato a West Warwick e ha iniziato a recitare fin dall’infanzia. È apparso in molti film televisivi e programmi di cucina. Leigh Foster è celebre per aver partecipato a Chicago Med, Empire e Chicago Fire.

Feste col ladro, la trama del film

In Feste col ladro, Lana, interpretata da Michelle Borth, torna per Natale a casa dei suoi genitori per trascorrere qualche giorno in famiglia. La donna, che fa l’investigatrice privata, ha qualche difficoltà a portare avanti le indagini perché usa metodi bizzarri e spesso finisce nei guai. Un po’ affranta decide di tirarsi su il morale lasciandosi coinvolgere dalla festosità del Natale. Suo nipote vuole darle una mano e la assume per dimostrare che il Babbo Natale che si trova dall’altra parte della strada non è un ladro di gioielli che tutti credono.

Infatti da qualche tempo nel tranquillo quartiere dove la famiglia vive, si aggira un ladro che ha messo a segno molti furti. La gente comincia a sospettare che Babbo Natale c’entri qualcosa ma il ragazzino crede nella sua innocenza. Allo stesso tempo, viene coinvolto nelle indagini anche Nick, un affascinante detective della Polizia. Lana ne approfitta per dargli una mano con le sue indagini parallele ma il loro stile investigativo è differente e i due spesso si scontrano. La collaborazione si rivela tutt’altro che piacevole e allegra ma tra un’indagine e l’altra nasce del romanticismo tra di loro. La situazione si complica quando il fidanzato di Lana vuole che ritorni a casa da lui e la ragazza dovrà decidere quale strada prendere.











