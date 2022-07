FESTIVAL ABBABULA/ Dal 29 luglio al 9 agosto a Sassari ed Alghero

Torna ABBABULA FESTIVAL per la sua 24ma edizione, organizzato dalla Cooperativa Le Ragazze Terribili e in programma dal 29 luglio al 9 agosto, a Sassari ed Alghero.

La ricerca di questo festival è continua, affiancando nuovi nomi del pop e del rap italiano a grandi interpreti e, come sempre, ampio spazio alle proposte di artisti locali di qualità.

Quest’anno Abbabula si farà in due; alla tradizionale sede di Sassari (Cortile di Palazzo Ducale), cui spetterà il compito di aprire il festival il 29 luglio con le esibizioni di Federico Marras Perantoni e Luigi Frassetto, si affiancherà l’Anfiteatro Ivan Graziani di Alghero con il resto della programmazione che include il rapper Massimo Pericolo, il 2 agosto, preceduto dalla rapper e icona del “body positive”, la giovanissima BigMama e dal sassarese Ribi, ma anche gli appuntamenti, il 30 luglio, con Tananai, rivelazione dell’ultimo Festival di Sanremo e Villabanks, rapper amatissimo dai più giovani, preceduti dalla talentuosa Mavie, il 4 agosto con Ernia, autore tra gli altri del tormentone “Superclassico”, Low Red, talento della scena trap e hip hop isolana, e il napoletano Novelo e il 6 agosto con il duo emo-rap degli Psicologi, il sassarese Bandito e i giovani Valak di Macomer.

La chiusura della 24ma edizione di Abbabula sarà invece affidato a uno dei più carismatici interpreti della canzone italiana, Peppe Servillo e a cinque eccellenti musicisti jazz, Rita Marcotulli, Javier Girotto, Fabrizio Bosso, Furio di Castri e Mattia Barbieri che il 9 agosto ad Alghero nello spazio de Lo Quarter, porteranno sul palco il loro “Pensieri e Parole”, omaggio al grande Lucio Battisti. La serata inizierà con la performance della cantante algherese Franca Masu che, accompagnata da Luca Falomi e Fausto Beccalossi, presenterà il suo live CARTAS de AMOR.

Abbabula rinnova anche per il 2022 la collaborazione con Fino a Leggermi Matto, festival letterario a tema musicale, con il quale organizzerà, il 29 luglio a Sassari, una serata dedicata alle parole e alle note; saliranno infatti sul palco del Cortile di Palazzo Ducale, Luigi Frassetto e i suoi musicisti con il progetto “Che cosa sono le nuvole? Pasolini e la Musica”, omaggio al grande poeta, regista ed intellettuale italiano e Federico Marras Perantoni, cantautore turritano che presenterà il suo ultimo lavoro Canzoni di Mari.

I biglietti per gli eventi del Festival Abbabula sono disponibili nella sede della cooperativa Le Ragazze Terribili, in via Roma 144 a Sassari, dove sarà possibile utilizzare 18app e usufruire degli sconti della formula “carnet”, nelle biglietterie del circuito Boxoffice Sardegna e on line nei siti di TicketOne e Mail ticket.

Sono attive la info-line 079278275 e la mail info@leragazzeterribili.com.

PROGRAMMA della 24ma edizione del FESTIVAL ABBABULA

Venerdì 29 LUGLIO

Dalle ore 21 – Cortile di Palazzo Ducale – Sassari – In collaborazione con Fino A leggermi Matto – Musica tra le pagine

FEDERICO MARRAS PERANTONI Canzoni di Mari

LUIGI FRASSETTO Che cosa sono le nuvole? Pasolini e la musica

Sabato 30 LUGLIO

Dalle ore 21 – Anfiteatro “Ivan Graziani” (Località Maria Pia) – Alghero

VILLABANKS

TANANAI

MAVIE

Martedì 02 AGOSTO

Dalle ore 21 – Anfiteatro “Ivan Graziani” (Località Maria Pia) – Alghero

MASSIMO PERICOLO

BIGMAMA

RIBI

Giovedì 04 AGOSTO

Dalle ore 21 – Anfiteatro “Ivan Graziani” (Località Maria Pia) – Alghero

ERNIA

LOW-RED

NOVELO

Sabato 06 AGOSTO

Dalle ore 21 – Anfiteatro “Ivan Graziani” (Località Maria Pia) – Alghero

PSICOLOGI

BANDITO

VALAK

Martedì 09 AGOSTO

Dalle ore 21 – Lo Quarter – Alghero

PENSIERI E PAROLE – Omaggio a Lucio Battisti con Peppe Servillo, Rita Marcotulli, Javier Girotto, Fabrizio Bosso, Furio di Castri e Mattia Barbieri

FRANCA MASU con Luca Falomi e Fausto Beccalossi in CARTAS de AMOR











