Torna come ogni anno anche in questo 2024 l’ormai tradizionale ed apprezzatissimo appuntamento con il Festival del Circo di Montecarlo giunto ormai alla sua 46esima edizione che ci riserva – almeno per noi telespettatori domestici comodamente seduti al caldo delle nostre abitazioni – un’importante novità: dopo anni in cui il tradizionale appuntamento si è tenuto sulla terza emittente del servizio pubblico televisivo, quest’anno il Festival del Circo di Montecarlo sarà trasmesso in prima tv assoluta su Rai 1, sempre registrato durante lo show live dentro all’enorme tendone – da addirittura quasi 9mila metri quadrati di estensione – dell’Espace Fontvieille di Monaco che accoglierà centinaia e centinaia di maestri circensi da tutto il mondo!

Partendo dalle più importanti informazioni sul 46esimo appuntamento con il Festival del Circo di Montecarlo, vi diciamo subito che la diretta è prevista – appunto, su Rai 1 – per le ore 21:30 di oggi e poi in seconda serata sabato 4 gennaio 2025 sempre su Rai 1 alle 21:30; mentre in entrambi i casi si potrà anche usare la piattaforma streaming RaiPlay per seguirlo nel caso in cui siate distanti da casa, oppure anche in differita nell’apposita pagina che verrà creata dopo la messa in onda ufficiale. La conduzione quest’anno – almeno per l’edizione Rai dell’evento – è stata affidata a Serena Autieri, accompagnata per quanto riguarda l’aspetto tecnico delle performance da Alessandro Serena; con la regia di Mauro Stancati e la produzione di Francesca Perelli.

Le anticipazioni sul Festival del Circo di Montecarlo 2024 in onda oggi su Rai 1

Il Festival del Circo di Montecarlo del 2024 sarà un appuntamento a dir poco imperdibile dato che proprio quest’anno si celebra il 50esimo anniversario del Festival e il 100esimo dalla nascita del Principe Ranieri III di Monaco che – per primo, nel 1974 – volle creare il grandissimo evento circense più seguito al mondo: un’eredità poi raccolta e tramandata anche dalla Serenissima Principessa Stéphanie di Monaco che sarà presente tra il pubblico per i suoi tradizionali saluti ai sudditi e ai curiosi che sono riusciti ad accaparrarsi un biglietto per la kermesse circense.

Ad accompagnarci lungo tutta la diretta del Festival del Circo di Montecarlo ci saranno – come da tradizione – le esibizioni dei più importanti e famosi maestri circensi e dell’arte della clownerie del mondo, mentre per celebrare l’anniversario si è deciso di far entrare anche gli spettatori nei dietro le quinte dello show impreziositi da alcune immagini storiche della famiglia reale di Montecarlo; il tutto completato dall’assegnazione dei Premi Clown per i migliori performer delle varie discipline.