Festival di Castrocaro 2021/ Diretta, finalisti e vincitore: 8 artisti in gara

Festival di Castrocaro 2021: diretta e anticipazioni

Martedì 7 settembre alle 21.20 e in simulcast su Rai Radio2, con la conduzione di Paola Perego e la partecipazione di Valeria Graci, Raidue trasmette la finalissima del Festival di Castrocaro 2021. Quella in onda oggi è la 64esima edizione del Festival che, negli anni, ha visto nascere delle vere e proprie stelle della musica italiana come Eros Ramazzotti, Zucchero, Nek, Fiorella Mannoia e Laura Pausini. La finalissima del Festival di Castrocaro 2021 avrà come location il Padiglione delle Feste di Castrocaro Terme e Terra del Sole (Forlì – Cesena). La grande protagonista della serata sarà la musica: sul palco, saliranno otto artisti che, nel corso della finale, avranno la possibilità anche di interagire con i componenti della giuria.

Gemma Galgani: "Lascerò Uomini e Donne solo con l'amore"/ "Giorgio e Marco Firpo..."

I quattro grandi esponenti della musica italiana che giudicheranno il percorso degli otto finalisti del Festival e si rapporteranno con gli artisti a cui daranno anche consigli, sono Ermal Meta, Margherita Vicario, Boosta dei Subsonica e Noemi.

I finalisti del Festival di Castrocaro 2021

Gli otto finalisti del Festival di Castrocaro 2021 che, questa sera, si contenderanno la vittoria che permetterà al vincitore di partecipare all’Audizione dal vivo del 72° Festival della Canzone Italiana nella sezione “Sanremo Giovani” sono: Antonio Meleddu in arte Bandito, 19 anni di Sassari; Leonardo Meconi in arte Leo Meconi, 17 anni di Bologna; Federica Marinari, 27 anni di Pontedera (ma vive a Cascina, Pisa); Greta Ciurlante in arte Mirall, 30 anni di Pisa (ma vive a Vecchiano); Claudia Pregnolato in arte Namida, 21 anni di Torino (ma vive a Porto Viro, Rovigo); Camilla Giorgia Bernabò in arte Sintesi, 17 anni di Camaiore (ma vive a Pietrasanta, Lucca); Simone Veludo in arte Simo Veludo, 26 anni di Moncalieri (Torino); Vite Parallele (duo composto dalla 21enne Simona Dodaro e dal 27enne Aldo Campanaro, entrambi di Cosenza).

Livorno rimuove statua Bud Spencer/ Roberto Alessi all'artista "Se la doni a Napoli…"

I giovani protagonisti saranno giudicati non solo dalla giuria artistica, ma anche dai professionisti di Rai Radio 2 e dal pubblico attraverso gli ascolti in streaming sulla piattaforma TimMusic. La serata potrà essere vista anche in diretta streaming su Raiplay.

LEGGI ANCHE:

LA MIA FAMIGLIA A SOQQUADRO/ Su Rai 1 una storia a tratti autobiografica

© RIPRODUZIONE RISERVATA