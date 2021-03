Festival di Sanremo 2021: Streaming Raiplay/ Come vedere quarta serata e programma

COME SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING SANREMO 2021 GIUNTA: LA TERZA SERATA

Come nelle precedenti puntate sarà possibile seguire la quarta serata del Festival di Sanremo 2021 non solo in diretta su Raiuno a partire dalle ore 20.30. Anche questa sera, venerdì 5 marzo, è infatti prevista la diretta streaming che inizia in contemporanea alla diretta tv. La gara, dunque, entra nel vivo e per non perdersi nemmeno un secondo della puntata sarà sufficiente collegarsi al sito Raiplay o in alternativa scaricare l’apposita applicazione disponibile per pc/mac, tablet e smartphone. Sul sito Raiplay, oltretutto, è disponibile la funzione restart, che permette all’utente di rivedere i momenti preferiti della serata o ripartire dall’inizio. Dunque è possibile rivivere le performance dei singoli cantanti, ma non solo: anche tutte le gag, i siparietti e le ospitate dei protagonisti della quarta puntata del Festival di Sanremo. Di certo l’evento sanremese resta uno dei più seguiti non solo in tv, ma anche per quanto riguarda la sezione streaming. Anche la quarta puntata del Festival di Sanremo 2021 sarà, raccontata su Rai Radio2 da Gino Castaldo, Ema Stokholma e Andrea Delogu al Teatro Ariston e sarà trasmessa in replica su Rai Premium, sabato 6 marzo, alle 13.50.

IL VINCITORE DELLE NUOVE PROPOSTE E I BIG IN GARA: LA QUARTA SERATA DI SANREMO 2021

La quarta serata del Festival di Sanremo 2021 è la puntata che deciderà il vincitore delle Nuove Proposte. A contendersi il titolo abbiamo Davide Shorty, Folcast, Gaudiano e Wrongonyou, che saranno giudicata dalla Giuria della sala stampa, tv, radio e web, quella demoscopica ed il Televoto. Poi in ordine alfabetico si esibiranno i big del Festival, ovvero Aiello, Annalisa, Arisa, Malika Ayane, Orietta Berti, Bugo, Colapesce Dimartino, Coma_Cose, Extraliscio feat Davide Toffolo, Fasma, Fulminacci, Gaia, Max Gazzè, Ghemon, Gio Evan, Irama, La Rappresentante di Lista, Lo Stato Sociale, Madame, Måneskin, Ermal Meta, Francesca Michielin e Fedez, Noemi, Random, Francesco Renga, Willie Peyote. Spazio poi agli ospiti, con l’attribuzione finale del Premio della Critica “Mia Martini” e quello della Sala Stampa “Lucio Dalla”.



