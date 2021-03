FESTIVAL DI SANREMO 2021: STREAMING RAIPLAY/ Programma e come vedere la terza serata

COME SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING SANREMO 2021 GIUNTA: LA SECONDA SERATA

La tecnologia aiuta chi non può seguire la diretta televisiva della seconda serata del Festival di Sanremo 2021. Esattamente come accaduto con la prima serata, anche oggi, mercoledì 3 marzo, giorno della seconda serata del Festival di Sanremo 2021 è prevista la diretta streaming che comincia contemporaneamente alla diretta televisiva. Per seguire Sanremo in streaming basta collegarsi al sito Raiplay o scaricare l’apposita applicazione disponibile per pc/mac, tablet e smartphone. Non è necessario essere collegati a Raiplay che consente anche di rivedere i momenti già trasmessi o tornare indietro per recuperare parte della diretta attraverso la funzione restart. Anche la seconda serata di Sanremo 2021 sarà, inoltre, raccontata su Rai Radio2 che seguirà tutta la diretta con Gino Castaldo, Ema Stokholma e Andrea Delogu. e sarà trasmessa in replica su Rai Premium, giovedì 4 marzo, alle 13.50.

DAL QUADRO DI ACHILLE LAURO A LAURA PAUSINI: GLI INGREDIENTI DELLA SECONDA SERATA DI SANREMO 2021

Sono tanti i motivi per seguire la seconda serata del Festival di Sanremo 2021. In primis per la presenza di Elodie di Patrizi che, questa sera, mette da parte le sue doti canore, per essere la prima donna del Festival. Un altro motivo è la presenza di Achille Lauro che, questa sera, propone un quadro con Claudio Santamaria e Francesca Marra, protagonisti del videoclip della sua canzone “Bam Bam Twist”. Gli altri ingredienti della serata sono la presenza di due grandi nomi della musica italiana come quelli di Laura Pausini e de Il Volo e gli immancabili siparietti di Fiorello che, tra canzoni, battute e sketch vari è pronto a divertire il pubblico a casa nonostante un Teatro Ariston totalmente vuoto. Dopo una prima serata che non ha brillato in termine di ascolto, la seconda serata promette grandi emozioni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA