Sanremo 2021, Seconda Serata/ Scaletta cantanti big e diretta: omaggio a Morricone

ANTICIPAZIONI SECONDA SERATA SANREMO 2021

La seconda serata del Festival di Sanremo 2021 ha come protagonista assoluta Elodie di Patrizi che calca il paco del Teatro Ariston come conduttrice dopo essere stata in gara lo scorso anno con il brano Andromeda. Dopo il grande debutto che non ha deluso le aspettative dei telespettatori di Raiuno, Amadeus è pronto a condurre la seconda serata del Festival di Sanremo 2021 avendo come compagna di viaggio la bellissima Elodie Di Patrizi che indossa i panni della conduttrice prendendo il posto di Matilda De Angelis, madrina della prima serata. Sul palco, nel corso della serata, ci sarà l’immancabile Rosario Fiorello pronto a stupire non solo il pubblico con i suoi sketch, ma anche lo stesso Amadeus che, più volte, ha sottolineato di non conoscere tutto ciò che farà Fiorello nel corso delle cinque serate. Anche questa sera, la grande protagonista sarà la musica italiana sia con le canzoni in gara che con i brani che saranno eseguiti dai tantissimi ospiti della serata.

Anche questa sera, sul palco del teatro Ariston, poi, tornerà Achille Lauro con un nuovo quadro con cui è pronto a stupire i telespettatori esattamente come accaduto durante la prima serata. Attraverso una lettera alla stampa, l’artista ha anticipato alcuni dettagli delle sue esibizioni. “Sarò un velo di mistero sulla vita. Sarò la solitudine nascosta in un costume da palcoscenico”, ha scritto Lauro come riporta Davide Maggio.

SANREMO 2021: CANTANTI BIG E I LE NUOVE PROPOSTE IN GARA OGGI DI S

Durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2021 si esibiscono 13 big e quattro nuove proposte. Le canzoni dei big in gara saranno giudicate dalla giuria demoscopica. Mercoledì 3 marzo, per i Campioni, sarà la volta di Bugo (E invece sì), Gaia (Cuore amaro), Ermal Meta (Un milione di cose da dirti), Extraliscio (Bianca luce nera), Gio Evan (Arnica), Fulminacci (Santa Marinella), La Rappresentante di Lista (Amare), Lo Stato Sociale (Combat Pop), Malika Ayane (Mi piace così), Irama (La genesi del tuo colore), Orietta Berti (Quando ti sei innamorato), Random (Torno a te), Willie Peyote (Mai dire mai – La locura). Sull’esibizione di Irama c’è ancora un dubbio in seguito al tampone antigenico, risultato positivo, di uno dei componenti del suo staff. Per le Nuove Proposte, infine, ci saranno Davide Shorty (Regina), i Dellai (Io sono Luca), Greta Zuccoli (Ogni cosa sa di te), Wrongonyou (Lezioni di volo). A votare i giovani sono la Giuria Demoscopia, la sala Stampa e il pubblico attraverso il televoto. I due giovani più votati accedono alla finalissima delle Nuove Proposte del 4 marzo.

SCOPRIAMO GLI OSPITI DELLA SECONDA SERATA DI SANREMO 2021

Tra gli ospiti della seconda serata del Festival di Sanremo 2021 ci sono Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone de Il volo. A confermare la presenza di Ignazio Boschetto che ha perso il padre Vito è stato Amadeus che, in conferenza stampa, ha detto: “Ci siamo parlati, Ignazio sarà presente e Il volo ci sarà”. Il Volo torna a Sanremo dopo la vittoria nel 2015 con la canzone “Grande amore” e dopo il terzo posto nel 2019 per un omaggio al maestro Ennio Morricone, accompagnati dall’orchestra diretta da Andrea Morricone. Sul palco dell’Ariston arriva anche il campione Alex Schwazer per raccontare la sua storia. Omaggio anche a Carosone con Enzo Avitabile accompagnato da Amadeus e Rosario Fiorello. Inoltre, la seconda serata di Sanremo 2021 è arricchita dalla presenza di alcuni artisti che hanno fatto la storia del Festival come Marcella Bella, Fausto Leali e Gigliola Cinquetti. Infine, super ospite della serata è Laura Pausini, reduce dalla vittoria ai Golden Globes 2021 con la canzone Io sì colonna sonora del film La vita davanti a sé.



© RIPRODUZIONE RISERVATA