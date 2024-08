Maneskin super ospiti a Sanremo 2025? Il retroscena clamoroso

Sono trascorsi tre anni da quando nel 2021 i Maneskin hanno trionfato al Festival di Sanremo 2021 con Zitti e Buoni. Amadeus li scelse, loro trionfarono e da lì si è aperta la strada per il successo internazionale con la partecipazione successiva vittoria all’Eurovision Song Contest 2021. Adesso, però, sembra proprio che i Maneskin siano pronti a ritornare sul palco dell’Ariston non come cantanti in gara tra i Big ma in una nuova veste: come superospiti.

Dj Ringo attacca Victoria dei Maneskin: "Tutti rocker col c**o degli altri"/ Video: "Musica di mer*a"

A lanciare l’indiscrezione è il magazine Chi nella sua rubrica Pillole di gossip secondo i quali, infatti, Damiano David e i suoi compagni potrebbero arrivare all’Ariston come ospiti speciali della manifestazione e non dunque come Big in gara. Ovviamente a oggi si tratta però soltanto di voci di corridoio. È infatti ancora troppo presto per capire chi potrebbero essere gli ospiti della prossima edizione del Festival. Di certo però in molti apprezzerebbero il ritorno della band sul palco dell’Ariston, lì dove la vera magia è iniziata. I Maneskin saranno super ospiti al Festival di Sanremo 2025 di Carlo Conti?

Chi è Dove Cameron, fidanzata di Damiano David dei Maneskin/ Lo 'sfogo' per i paragoni con Giorgia Soleri

Festival di Sanremo 2025: i Maneskin ritornano come super ospiti dopo un tour mondiale?

E proprio dalla vittoria al Festival di Sanremo 2021 con il brano Zitti e Buoni che per i Maneskin, ovvero Damiano David, Ethan, Thomas e Victoria si sono aperte le porte del successo internazionale con riconoscimenti su riconoscimenti anche se con il successo arrivano anche le critiche e gli attacchi. Non è mancato anche un lunghissimo tour mondiale, che ha portato Damiano David e i suoi compagni in giro per tutta l’America, l’Europa, in Australia e addirittura in Asia. Inutile dire che i biglietti per questi live sono andati letteralmente a ruba e non sono mancate le emozioni durante la tournée. Attualmente intanto i quatto artisti si stanno godendo una meritata pausa ed adesso grazie all’indiscrezione del magazine Chi sono tornati al centro dell’attenzione mediatica.