Festival di Venezia 2020, vincitori e premi/ Diretta: lista film, ecco i favoriti

Manca poco alla cerimonia di premiazione del Festival di Venezia 2020 e c’è grande curiosità per conoscere i film che verranno premiati dalla giuria guidata da Cate Blanchett. Il direttore Alberto Barbera, insieme ai suoi collaboratori, è riuscito ad allestire un programma di ottimo livello nonostante le problematiche legate all’emergenza coronavirus. Ma non solo: l’organizzazione della kermesse è risultata pressoché perfetta, manifestazione che si è svolta in sicurezza e senza assembramenti. Sarà possibile seguire in diretta video streaming la cerimonia di premiazione del Festival di Venezia 2020 su Rai Movie o in alternativa sui canali della Biennale di Venezia. Alle ore 18.15 partirò il red carpet della serata finale, mentre la cerimonia inizierà alle ore 19.00. Alle ore 20.10 è in programma la conferenza stampa delle Giurie della 77. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, mentre alle ore 21.00 è prevista la conferenza stampa dei Premiati della 77. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica.

FESTIVAL DI VENEZIA 2020: I FAVORITI PER IL LEONE D’ORO

Numerose le indiscrezioni che arrivano dal Lido sui vincitori del Festival di Venezia 2020 e tra poco scopriremo chi “tornerà” in Sala Grande per ricevere i riconoscimenti tra concorso principale e Orizzonti. Per quanto riguarda il concorso Venezia 77, la giuria (Cate Blanchett, Matt Dillon, Veronika Franz, Joanna Hogg, Nicola Lagioia, Christian Petzold, Ludivine Sagnier) avrà il suo bel da fare, considerando le numerose opere di ottima fattura. Nuevo Orden di Michel Franco e Nomadland di Chloè Zhao hanno convinto la critica, che ha speso ottime parole anche per Le sorelle Macaluso della “nostra” Emma Dante e per Pieces of a Woman di Kornel Mundruczo. Gara apertissima per la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile, in pole Romola Garai (Miss Marx) e Vanessa Kirby (Pieces of a Woman), mentre per la migliore interpretazione maschile è forte la candidatura di Pierfrancesco Favino per Padrenostro di Claudio Noce.



