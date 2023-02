Festival Sanremo 2023, streaming video Rai Play e diretta tv/ Come seguirlo (anche sui social)

COME SEGUIRE IL FESTIVAL DI SANREMO 2023 IN STREAMING E TV?

Per seguire il Festival di Sanremo 2023, in programma da oggi, martedì 7 febbraio, sino alla finale di sabato 11, non mancano di certo le alternative. La kermesse canora più celebre dell’intero Belpaese sarà trasmesso ogni sera su Rai Uno, ma il Festival di Sanremo 2023 sarà in streaming video grazie a Rai Play, raggiungibile attraverso computer e smartphone, avvalendosi eventualmente anche dell’applicazione disponibile per le smart tv. La manifestazione condotta dal direttore artistico Amadeus (che avrà al suo fianco per tutte le serate Gianni Morandi, ndr), inizierà attorno alle 20.45 e finirà intorno all’1.30 (ma l’atto conclusivo potrebbe durare più a lungo).

Per gli italiani all’estero, niente paura: il Festival di Sanremo 2023 sarà visibile mediante TivùSat, piattaforma satellitare che permette di vedere i canali in HD e 4K del digitale terrestre nostrano anche da altri Paesi. Anche via web, attraverso il sito ufficiale della Rai, si può usufruire di un’apposita sezione dedicata al Festival e accessibile al pubblico internazionale, per una rassegna musicale davvero inclusiva.

COME SEGUIRE IL FESTIVAL DI SANREMO 2023 IN RADIO E SUO SOCIAL…

La diretta del Festival di Sanremo 2023 in streaming video e tv e non solo, in fatti esistono ulteriori opzioni a disposizione dell’utenza per scegliere di gustarsi l’evento nella misura a loro più congeniale. Per esempio, è garantita la possibilità di seguire Sanremo 2023 anche via radio, sintonizzandosi sulle frequenze dell’emittente ufficiale del Festival (Radio 2), che può essere peraltro ascoltata direttamente dal suo sito ufficiale.

Vivendo poi nell’era del digitale più evoluto, non possono mancare all’appello i social per seguire il Festival di Sanremo 2023. Come accade puntualmente ogni anno, tra meme divertenti, commenti ironici o critiche apprezzabili, si potrà interagire con gli altri utenti presenti sulla piattaforma utilizzando l’hashtag #Sanremo2023, che balzerà senza ombra di dubbio in vetta alla graduatoria dei trends del momento. Infine, vi ricordiamo gli account social ufficiali del Festival di Sanremo: @festivaldisanremo (Facebook) e @sanremorai (Twitter e Instagram).

