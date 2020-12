Festività di dicembre in tutto il mondo/ La Vigilia di Natale in Polonia è una favola

La vigilia di Natale in Polonia merita senza dubbio di essere menzionata su queste pagine, approfittando del nuovo Doodle di Google riguardante le festività di dicembre in tutto il mondo. Il 24 è il giorno più importante nella nazione incastonata fra l’ex blocco sovietico e il mondo occidentale, e coincide con il giorno in cui si addobba l’albero di Natale. La tradizione è però esclusivamente riservata ai più grandi in quanto i bimbi vengono mandati in missione a scrutare il cielo: appena compare la prima stella devono avvisare i grandi, di modo che il grande cenone natalizio possa partire.

La tavola è apparecchiata con un posto in più rispetto ai commensali, questo come richiamo allo spirito di ospitalità, ma anche come riferimento agli spiriti dei defunti, mai dimenticati dai loro famigliari. Inoltre, sotto la tovaglia viene messo del fieno, a richiamo della mangiatoia dove nacque Gesù, e si ritiene anche che sia di buon auspicio. Una “chicca” che rende magica questa tradizione tipicamente polacca in tutte le varie festività di dicembre in tutto il mondo.

FESTIVITÀ DI DICEMBRE IN TUTTO IL MONDO, LA TRADIZIONE DELL’OPLATEK

Prima della cena, tutti i partecipanti devono scambiarsi gli auguri tenendo in mano un pezzo di cialda benedetta e decorata per Natale, il cosiddetto oplatek, una sorta di “ostia”, che è simbolo di pace e di riconciliazione. Infine, come ricorda Meteoweb, arriva il momento della vera e propria cena, a cui però si può partecipare solo dopo un digiuno di 24 ore: ma niente paura, ci saranno ben 12 portate, una per ogni mese dell’anno, e se non le si assaggia tutte si rischia di vivere un anno di sventure. A livello di pietanze, è bandita la carne sulle tavole dei cattolici, e non deve mai mancare il pesce, in particolare la carpa, di solito servita fredda o in gelatina. Altro must sulle tavole natalizie dei polacchi è l’aringa con panna acida, mostarda, cipolle, mele o uva sultanina e pomodori. Altro piatto tipico della vigilia di Natale polacca sono le zuppe, a cominciare dal barszcz, a base di barbabietole e servita insieme a dei ravioli ai funghi. Un Natale, quello in Polonia, che merita senza dubbio di essere vissuto fra le tante festività di dicembre in tutto il mondo.



