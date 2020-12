Festività di dicembre in tutto il mondo/ Lwyd Mari in Galles: Festa del Mare Grigio

Il Natale tanto atteso va ormai in archivio, ma Google continua a celebrare le festività di dicembre in tutto il mondo. Torna anche oggi il consueto doogle lanciato questo mese dal celebre motore di ricerca. Il motivo è semplice: le festività non si esauriscono di certo con il Natale, anzi ce ne sono diverse in tutto il mondo da celebrare prima di metterci alle spalle anche questo 2020 così complicato e sofferto. Chissà se anche il Vaccine-Day di oggi 27 dicembre 2020 diventerà una festa di dicembre da ricordare anno dopo anno…

In Galles, comunque, durante il periodo natalizio si celebra la Festa del Mare Grigio, una singolare festa folkloristica in cui una persona vestita di bianco con un teschio di cavallo si aggira per le vie dei paesi cantando. Si chiama “Mari Lwyd” ed è a dir poco particolare. La tradizione gallese risale agli anni ’20 del XX secolo (ma sulle sue origini ci sono pareri discordanti), attualmente è portata avanti solo in alcuni villaggi, perché sta gradualmente perdendo la sua diffusione.

FESTIVITÀ DI DICEMBRE IN TUTTO IL MONDO, LA FESTA DEL MARE GRIGIO

Mari Lwyd sarebbe un’usanza pagana legata a riti di fertilità e rinascita del sole. Quindi si tratta di una festa legata a celebrazioni del solstizio d’inverno in epoca precristiana. Altri però sostengono che le origini di questa “Festa del Mare Grigio” abbiano a che fare con un richiamo alla fuga in Egitto, quindi alla tradizione cristiana. Sta di fatto che chi si trova in Galles, in particolare nelle zone di Glamorgan e del Gwent, potrebbe assistere a canti di alcune persone che passano di casa in casa indossando un teschio di cavallo su una veste bianca. Un’immagine a dir poco inquietante e macabra, che però non va mal interpretata, perché la tradizione la considera di buon auspicio. Una volta terminati i canti, il gruppo che si affianca allo “scheletro” viene invitato all’interno delle abitazioni per mangiare i dolci della tradizione locale e bere della birra. Quindi, si passa al concetto di festa vero e proprio che di fatto è entrata a far parte delle festività di dicembre in tutto il mondo.



