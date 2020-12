Festività di dicembre in tutto il mondo/ Russia, tutto pronto per il doppio Capodanno

Nuovo appuntamento con le festività di dicembre in tutto il mondo, il Doodle che Google sta dedicando dall’inizio del mese ai tanti giorni di festa presenti in questo periodo. Oggi vogliamo concentrarci sulla Russia, che merita senza dubbio una menzione speciale fra le festività di dicembre in tutto il mondo. Molti di voi invidieranno gli amici di Mosca visto che sono soliti festeggiare il Capodanno ben due volte: la prima occasione è quella classica, fra il 31 dicembre e il primo gennaio, così come da calendario gregoriano, mentre la seconda segue il vecchio calendario giuliano, fra il 13 e il 14 di gennaio.

Quest’ultimo caso è chiamato “Vecchio Anno Nuovo”, ed è più sentito rispetto alla notte di San Silvestro. I russi, seguendo la vecchia tradizione, sono soliti trovarsi attorno ad una tavola imbandita e aprono i doni sotto l’albero, considerando di fatto questo giorno il loro vero Natale. Il capodanno in Russia si è festeggiato per la prima volta nel lontano 1699, tradizione che era stata istituita dallo zar dell’epoca, Pietro il grande.

FESTIVITÀ DI DICEMBRE IN TUTTO IL MONDO: LA TRADIZIONE DELLA VODKA ALLA GOCCIA

La notte più lunga dell’anno si festeggiava a San Pietroburgo, la vecchia capitale della Russia, e tutti erano obbligati a scendere in piazza per partecipare al grande evento che si teneva presso la Fortezza di S.S. Pietro e Paolo. Ovviamente faceva la sua presenza anche lo stesso zar, e chi non partecipava perchè fingeva malanni veniva visitato dal medico, e in caso di “falsa malattia” veniva costretto a bere un calice di vodka davanti a tutti. Il capodanno in Russia è da menzionare fra le festività di dicembre in tutto il mondo per via della sua particolarità, affondando le radici nella Kolyada, ovvero, la dea russa del solstizio di inverno come ricorda Meteoweb.com. Secondo i racconti, la stessa Dea saliva sulla sua slitta trainata da cavalli e correva a tutta birra verso l’estate, facendo allungare le giornate. Nel capodanno russo non può mancare la vodka, da bere tutta d’un fiato, servita ghiacciata e con vari stuzzichini. Grandi bevute accompagnate anche da ricche cene a base di insalata russa, aringa in pelliccia, panini al salmone, caviale e molto altro ancora.



