Feysal Bonciani a caccia di conferme a Tale e Quale Show 2024 con Prince

Questa sera, venerdì 27 settembre, torna Tale e quale show 2024 e il campione in carica Feysal Bonciani è chiamato a confermarsi. La settimana scorsa l’attore si è aggiudicato la prima puntata dello show, grazie ad una memorabile interpretazione di Bruno Mars. Oggi, invece, è chiamato ad indossare i panni di Prince, in una nuova intrigante imitazione. Come se la caverà l’attore imitatore? Dopo gli ottantaquattro punti conquistaticon Bruno Mars c’è grande curiosità di vedere se riuscirà a confermarsi o, addirittura, migliorare il risultato di qualche giorno fa.

La prova di questa sera non si profila affatto facile per Feysal, che si è quindi preparato con grande cura e attenzione. Sarà di nuovo lui il vincitore? Quali insidie si nascondono dietro la nuova imitazione? Intanto andiamo a scoprire qualcosa in più sul cantautore di Minneapolis che Feysal vuole riportare sul palco.

Feysal Bonciani si trasforma in Prince a Tale e quale show 2024: ecco chi è il genio di Minneapolis

Quando si parla di Prince, pseudonimo di Prince Rogers Nelson, si pensa soprattutto al fatto che nel 2004 il suo nome è stato inserito nella top cento dei migliori artisti, al ventisettesimo posto. Non solo, il cantautore di Minneapolis risulta anche trentesimo nella classifica dei cento migliori cantanti di sempre e trentatreesimo nella graduatori dei migliori cento chitarristi della storia.

Rriconoscimenti da far stropicciare giochi e che rendono la sfida di Feysal Bonciani ancora più suggestiva e al tempo stesso complicata. Curioso che, nel corso degli anni, Prince abbia cambiato più volte il suo nome artistico per via di alcune controversie contrattuali. Così si è ritrovato ad utilizzare sigle e simboli per essere riconosciuto come “genio di Minneapolis” e “folletto di Minneapolis”.

