Feysal Bonciani: tutto sul concorrente di Tale e Quale Show

Feysal Bonciani ha 34 anni ed è cresciuto a Grosseto con i fratelli Niccolò e Alessandro. Dopo aver conseguito la maturità, ha deciso di dedicare gli studi al canto e al ballo. Ha studiato a Torino alla Gyspy Musical Academy, poi a Milano, alla MDM Academy prima di andare a Londra. Con il suo talento ha lavorato principalmente in teatro e, nel musical l Jesus Christ Superstar, ha interpretato il ruolo di Giuda. Ha lavorato, inoltre, anche come doppiatore per diversi prodotti Netflix e con Carlo Conti che l’ha scelto come concorrente di Tale e Quale show 2024, ha avuto la possibilità di debuttate in televisione.

«Quando ho vinto la prima puntata di Tale e Quale Show l’emozione preponderante è stata l’alienazione, mi sembrava di essere su Marte perché era la mia prima volta in televisione, mi sono esibito per ultimo (nei panni di Bruno Mars, ndr), era tutto nuovo e avevo un’adrenalina pazzesca in corpo. Poi, vedo che i giudici cominciano ad assegnarmi punteggi alti e il mio nome scalava la classifica… Emozioni fortissime arrivate tutte insieme, tutto così veloce che io dicevo “Ma dove sono?”. Alla fine, quando dovevo esibirmi di nuovo, mi stavo dimenticando anche il microfono dall’emozione (ride, ndr)», ha dichiarato a Leggo.

Feysal Bonciani e il passato: adottato da una famiglia italiana

Feysal Bonciani è stato adottato da una famiglia italiana che gli ha permesso di avere una vita serena e felice. A raccontare la storia è stato lui stesso nel corso di una puntata di Tale e Quale Show. “Da bambino, prima di incontrare i miei genitori, sono stato rifiutato da due famiglie per il colore della mia pelle, però, fa parte della vita perché tutto mi ha portato alla mia di famiglia. Anche l’adozione è un tema molto particolare e va trattato nella giusta maniera ma io mi sono sentito di raccontare la mia storia perché grazie al supporto della mia famiglia sono riuscito a realizzare i miei sogni, a lavorare nel mondo della musica“, ha detto a Leggo.

“Io ho avuto la fortuna di essere stato adottato da due genitori che hanno sempre aiutato le altre persone o chi era in difficoltà. Per quanto sia difficile adottare, ci sono famiglie che vogliono dare amore e possono aiutare bambini che hanno bisogno. Un giorno migliore arriva sempre, basta credere in se stessi e nelle proprie passioni. Quelle, prima o poi, ti portano da qualche parte”, ha concluso Feysal che, invece, mantiene il più stretto riserbo sulla propria vita privata e non si sa se sia fidanzato o se lo sia stato in passato.