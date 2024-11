Feyza Sevil Gungor, chi è l’attrice di Tradimento ospite a Verissimo

Canale 5 si appresta a lanciare in onda la nuova serie turca Tradimento, pronta a conquistare i fedelissimi telespettatori Mediaset dopo i vari successi raccolti negli ultimi anni con le varie dizi come Terra Amara e Endless Love. Per questo Mediaset ha deciso di spalancare le porte di Verissimo a Feyza Sevil Güngör, pronta a raccontarsi ai telespettatori dopo essere divenuta già nota in patria con serie e film turchi di successo, dove si è messa in mostra sfoggiando le sue doti e passando senza troppi patemi da un genere all’altro.

Della vita privata di Feyza Sevil Güngör non si sa molto, l’intervista a Verissimo sicuramente potrebbe rivelarsi utile per scavare ancora più a fondo nella vita della giovane artista nativa di Istanbul, nel 1986.

Feyza Sevil Güngör, le curiosità sull’attrice turca

In attesa di farsi conoscere meglio dal pubblico di Canale Cinque grazie alla nuova serie Tradimento, Feyza Sevil Güngör si racconterà ai telespettatori di Verissimo di Silvia Toffanin dove parlerà di alcuni eventi della sua vita, svelando nuove curiosità. Riguardo Feyza Sevil Gungor non sono molte le informazioni disponibili, anche se sappiamo che l’attrice classe 1986 parla fluentemente l’inglese e il tedesco oltre al turco, e prima di dedicarsi allo studio di recitazione e doppiaggio, ha frequentato la facoltà di psicologia dell’Università di Istanbul.

Mediaset Infinity ci ricorda come il primo ruolo di Feyza Sevil Güngör in una serie tv risalga al 2019, quando ha prestato il volto al personaggio di Ayça nella soap opera Savaşçı. Nella nuova serie Tradimento, interpreterà la figlia della protagonista Güzide Yenersoy, interpretata da Vahide Perçin, già nota ai telespettatori Mediaset per essere l’amata Hunkar Yaman di Terra Amara. Doti e qualità di Feyza Sevil Güngör sono già ampiamente note al pubblico turco, adesso che i telespettatori italiani avranno la possibilità di godere di tutto ciò.