La rosa della vendetta come finisce, finale la prima stagione della fiction di Canale5?

L’attesa è finita l’1 settembre 2024, torna in onda La rosa della vendetta in prima serata su Canale5 con le puntate della seconda stagione. La dizi turca con protagonisti Murat Unalmis (Demir Yaman di Terra Amara), arriva a settembre in esclusiva su Canale 5 e Melis Sezen nel ruolo di Deva riprenderà dalle vicende in cui si era interrotta. La rosa della vendetta come finisce? Nel gran finale di stagione trasmesso in Italia venerdì 12 luglio 2024 Armagan è riuscito a scoprire che Gulcemal è in realtà suo fratello. Prima però di capire cosa ci sia all’origine dell’astio con la madre Zafer, quest’ultima lo porta in aeroporto, spingendolo a lasciare il Paese per dirigersi a Londra e restare al sicuro.

Armagan decide così di rifugiarsi a casa di Gulcemal, certo che lì nessuno potrà trovarlo. La nuova convivenza è però segnata da una nuova convinzione da parte di Gulcemal, deluso all’idea che la ragazza sia rimasta con lui solamente per assecondare i piani di Zafer. In ospedale per fare visita al padre, Deva incontra la sorella Ipek e scopre chi si nasconde dietro il suo rapimento. Incredula, la giovane sembra decisa a misurarsi direttamente con Zafer: la donna che l’ha cresciuta davvero è stata capace di arrivare a tentare di ucciderla?

La rosa della vendetta, dove eravamo rimasti: crisi tra Gulcemal e Deva

Durante l’ultima puntata de La rosa della vendetta Deva ha corso un grave pericolo rischiando di venire seppellita viva. Nel dettaglio Zafer ha dato ordine ai suoi uomini di rapirla. Infatti quest’ultimi, dopo avere colpito la ragazza alla testa, pensano di averla uccisa e così decidono di seppellirla. Solo l’intervento tempestivo di Gulcemal che, con l’aiuto di Vefa, è riuscito a rilevare il segnale del cellulare di Deva, le permette di avere salva la vita e di non essere seppellita ancora viva.

La rosa della vendetta come finisce? Una volta ripresasi Deva chiede a Gulcemal di andare a casa senza vendette e spargimenti di sangue e lui è stato d’accordo. Tornata a casa Deva riceve la visita di Mert che le confessa di amarla ancora. Lei però lo respinge nuovamente e l’uomo deluso e amareggiato va dalla moglie Gulendam. Nel frattempo Gulcemal si dispera perché convinto di essere stato tradito da Deva. Da parte sua, invece, quest’ultima si chiede perché Gulcemal la tratti con così tanta freddezza. Insomma il rapporto tra Gulcemal e Deva è in piena crisi, i due riusciranno a trovare un punto di incontro?

