Fiamma Consorti, la moglie di Paolo Calabresi/ “Lei non si fidava di me”

Il pubblico televisivo ha imparato a conoscere Paolo Calabresi, soprattutto nel corso della sua esperienza a “Le Iene”, per la sua capacità di ironizzare e scherzare anche nei momenti difficili. Questa sua caratteristica, però, ha rischiato di essere un deterrente nel momento in cui ha avuto la possibilità di conoscere sua moglie, Fiamma Consorti. In un primo momento, infatti, la donna sembrava dubbiosa all’idea che lui volesse fare sul serio con lei.

Alessandro Rossi, fidanzato Francesca Cipriani/ “La amo, darei la vita per lei”

E invece i fatti hanno dato ragione all’attore. I due, infatti, sono ormai sposati da più di un quarto di secolo e sanno sostenersi costantemente. La signora Calabresi, di professione consulente artistica, è infatti stata vicino al marito nel momento in cui ha subito la perdita dei suoi genitori.

Fiamma Consorti: chi è l’amore della vita di Paolo Calabresi

In occasione della sua presenza nello studio di “Vieni da me”, il programma Rai che era condotto da Caterina Balivo, Paolo Calabresi ha svelato qualche particolare del rapporto che lo lega alla moglie Fiamma Consorti. Non tutti lo sanno, ma i due hanno vissuto qualche alto e basso prima di arrivare al matrimonio.

Lando Buzzanca, l'amico Sergio/ “Non ha assolutamente intenzione di sposarsi”

“Venticinque anni di matrimonio più altri due di fidanzamento burrascosi – aveva raccontato a febbraio 2020 -, anche se mi ha lasciato 15 o 16 volte. Mi lasciava perché non si fidava e sbagliava. Quando ci siamo conosciuti era fidanzata ma era in crisi, ci siamo subito innamorati, è stato un colpo di fulmine. Lei però ha iniziato ad avere delle crisi, stava con un ragazzo per bene. Era un matrimonio più facile, diciamo…Stava con me, ma ogni due mesi ci ripensava…”.

La svolta nel loro rapporto non è però tardata ad arrivare: “Dopo due anni è partita con il compagno, io lavoravo in quel periodo, ma mi ha detto per sbaglio (o forse no) indicazioni sul suo ritorno. Io chiamai la compagnia aerea, mi sono inventato delle cose gravi e, dopo avermi detto no, mi hanno dato delle informazioni. Così ho capito quando sarebbe arrivata. Da quel momento ho chiamato a manetta a casa sua. Una volta mi rispose lui alle 3 di notte, mi ha passato lei ed è uscito di casa”.

Lando Buzzanca, l'ex Monica Macchioni/ “Con lui 6 mesi da fiaba, famiglia bellissima”

© RIPRODUZIONE RISERVATA