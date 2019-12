Ficarra e Picone/ “Ci siamo sentiti un po’ come Roberto Benigni e Troisi” (Domenica In)

Ficarra e Picone ospiti a “Domenica In” di Mara Venier nella puntata di domenica 22 dicembre per presentare al pubblico “Il Primo Natale”, il nuovo film in uscita nelle sale cinematografiche. Si tratta del loro primo film natalizio che in realtà la coppia di comici e conduttori ha pensato alcuni anni fa come hanno raccontato durante una lunga intervista concessa a Leggo.it. “È nato prima dell’Ora Legale ci ha stimolato l’idea di parlare del presente tornando nel passato” ha raccontato Picone, che ha proseguito spiegando – “l’uomo era così anche duemila anni fa, cercava di arrangiarsi, in senso positivo, nella quotidiana lotta per la sopravvivenza”. Un film che visto i due comici ed amici teletrasportarsi in un’altra epoca: “è divertente quando i comici vengono trasportati in un’altra epoca. Ci siamo sentiti un po’ come Roberto Benigni e Massimo Troisi in Non ci resta che piangere, ma anche come Boldi e De Sica in A spasso nel tempo e come Fantozzi”.

Ficarra e Picone, il Primo Natale: “I protagonisti sono due uomini molto diversi”

“Il Primo Natale” è il titolo del nuovo film di Ficarra e Picone in uscita nelle sale in concomitanza con il Santo Natale. Un lungo viaggio alla scoperta del mondo e in particolare della nascita di Gesù Bambino. Un film che il duo comico ha raccontato così dalle pagine di Vanity Fair: “i protagonisti sono due uomini molto diversi, ma entrambe sono accecati, il loro viaggio in Palestina sarà soprattutto interiore”. Un film importante a cui hanno lavorato da circa due anni con l’obiettivo di focalizzare l’attenzione sull’uomo e sull’attualità. “Volevamo realizzare un film che insieme fosse laico e cristiano” – ha spiegato la coppia di conduttori pronta a tornare dietro il bancone di Striscia La Notizia a gennaio 2020. Il film è un viaggio, un viaggio che porta alla scoperta di chi siamo davvero, un viaggio ben lontano da Babbo Natale, ma che porta i telespettatori a scoprire la realtà degli ultimi.

Ficarra e Picone: “Giuseppe Conte non può non vedere il nostro film”

Nel film “Il Primo Natale”, Ficarra e Picone fanno un lungo viaggio all’anno zero e parlando proprio di quei tempi i due comici hanno sottolineato di apprezzare diverse cose. Picone precisa “la mancanza dei post dei politici su Facebook o Twitter. Solo per questo ritornerei ai tempi della pietra”, mentre Ficarra prosegue dicendo: “oppure bisognerebbe tagliare le dita ai politici”. Per questo loro primo film natalizio il duo comico sogna in grande. Ficarra sogna: “il Papa, per cominciare vorrei affacciarmi all’Angelus con Lui e, soprattutto, invitarlo ad una proiezione. In fin dei conti è l’amministratore delegato della Santa Proprietà della quale trattiamo nel film”. Picone, invece, a Leggo.it ha detto: “il premier Giuseppe Conte, non può non vedere il nostro film. L’anno scorso disse di aver visto quello di Boldi e De Sica. Non può mancare, si tratta anche di par condicio”.



