Fiction Mediaset, hackerato l’account twitter?/ Il “caso” dei commenti al documentario Rai

Fiction Mediaset, “mistero” sui commenti pubblicati su Twitter su Raul Gardini

Da quando il mondo dei social – con la sua espansione capillare – ha iniziato ad interessare sempre più settori, anche il mondo della tv si è adeguato al suo utilizzo. Dagli account delle reti alle pagine ufficiali dei programmi; ormai pubblicizzarsi sul web è un “must” anche per il piccolo schermo. Un aneddoto relativo a ieri sera ha messo però in evidenza un presunto “errore” della pagina twitter “Fiction Mediaset” o addirittura un presunto hackeraggio.

Come riporta Biccy, ieri sera su Rai Uno è andata in onda la docufiction dedicata alla vita di Raul Gardini, con riferimento agli anni tra il 1990 e 1993. Proprio durante la messa in onda, sono arrivati su Twitter una serie di commenti da parte della pagina “Fiction Mediaset” che in un certo senso ha pubblicizzato la programmazione Rai. In totale – come riporta il portale – sono arrivati ben 4 commenti ma sostanzialmente legati tra loro.

Fiction Mediaset, presunto attacco hacker: “Aveva così tanto da dare Raul Gardini…”

“Da quel 23 luglio 1993 Raul Gardini sei mancato. Mi son sempre chiesta come sarebbe stato questo Paese con te in vita“. Questi i primi due commenti – uniti tra loro – dell’account Fiction Mediaset con riferimento alla docu-fiction in onda ieri sera su Rai Uno. La pagina ha poi continuato: “Paura di sbagliare, lui Raul Gardini, che ha fatto, fatto grazie Raul Gardini. Aveva ancora così tanto da dare Raul Gardini. Dice ora Giovanni Minoli su Rai Uno“.

I vari commenti postati dall’account Twitter Fiction Mediaset in riferimento al documentario su Raul Gardini, ovviamente, hanno attirato l’attenzione del web. Come riporta Biccy, la prima impressione sembra proprio quella dell’hackeraggio della pagine vista la tipologia di commenti – spezzettati – che non sembrano essere un reale messaggio di stima. Tra l’altro, su Canale 5 andava in onda in contemporanea il film Bold Pilot – Leggenda di un campione. Anche secondo Tv Blog – come racconta il portale – la tesi più plausibile risulta essere quella di un hackeraggio; vedremo se nei prossimi giorni arriveranno chiarimenti in merito.

