GF Vip, Salvo Veneziano esulta “Pier Silvio Berlusconi vi ha mandati tutti a casa”/ Stoccata a Giulia Salemi?

Giulia Salemi e l’addio al Grande Fratello Vip: “Mi dedicherò a nuovi progetti“

La rivoluzione al Grande Fratello Vip è ufficialmente avviata. Dai vertici Mediaset, in particolare dall’AD dell’azienda Pier Silvio Berlusconi, l’intenzione è chiara: ripulire il programma dal “trash” di cui si è circondato nel corso delle ultime edizioni, dandogli un’impronta più “sana”. E per farlo, si è deciso di rivoluzionare in gran parte il cast. Presenza fissa al momento resta quella di Alfonso Signorini alla conduzione, ma in studio non tutti sono stati confermati: dopo gli addii di Orietta Berti e Sonia Bruganelli al ruolo di opinioniste, anche Giulia Salemi ha annunciato che non sarà più la regina dei social nel programma.

“Quest’anno non parteciperò al Grande Fratello. L’esperienza dello scorso anno a livello professionale e personale è stata bellissima e gratificante, ma so che bissare non è cosa facile. Quindi mi dedicherò a nuovi progetti di cui vi parlerò molto presto“: così l’inviata social dell’ultima edizione ha annunciato l’addio al reality. Un annuncio che, se da un lato ha raccolto affetto e solidarietà dal suo amato fandom, dall’altro sembra aver attirato a sé la pungente critica social di un noto ex gieffino: Salvo Veneziano.

Salvo Veneziano, frecciatina social a Giulia Salemi? Il post Instagram

Il condizionale al momento è d’obbligo, dal momento che non è chiaro se la frecciatina social di Salvo Veneziano sia indirizzata proprio a Giulia Salemi. Tuttavia molti utenti del web hanno letto nelle sue parole un chiaro riferimento al recente addio della regina dei social al Grande Fratello. “Sto vedendo tantissimi post sui vari social, dove ci sono questi presunti Vip che dicono: ‘Quest’anno non farò questo programma perché ho altri progetti’. Non è vero un ca*o“, commenta Veneziano con un video condiviso sul suo profilo Instagram.

E, con fare pungente, spiega perché a suo dire tali personaggi della tv abbiano detto addio al programma: “Quest’anno non sarete a Mediaset perché Pier Silvio Berlusconi vi ha mandati tutti a casa. Quindi di conseguenza uno deve dire: ‘Ho altri progetti’. Sicuramente avrai altri progetti, però questi progetti li hai fatti dopo che ti hanno mandato a casa“. Infine, un’altra velenosa stoccata che sembra a tutti gli effetti indirizzata ad Alfonso Signorini. Interpretazione del web, anche in questo caso, dal momento che non sono stati fatti nomi: “Qualche conduttore, che fino a qualche mese fa faceva trash su TikTok, balli e balletti, improvvisamente il trash è sparito… Quindi di cosa stiamo parlando? Improvvisamente sono cambiati tutti. Quindi progetti un ca*o. Tutti a casa“.

