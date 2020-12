Fidanzata Alberto Urso, chi è?/ Dopo Valentina Vernia, nel cuore del cantante…

CHI È LA FIDANZATA DI ALBERTO URSO?

Alberto Urso ha una fidanzata? Il cuore del cantante che, dopo aver trovato il successo ad Amici, questa sera varcherà la porta rossa della casa del Grande Fratello Vip 2020 come ospite speciale, batte per qualcuna? Sono queste alcune delle domande che i fans di Alberto continuano a porsi e a cui, per il momento, pare non ci sia una risposta. Nessuna novità nella vita sentimentale del giovane artista che sembrerebbe essere ufficialmente single nonostante le corteggiatrici non gli manchino. Con gli occhi di ghiaccio e la fantastica voce, infatti, Alberto continua a fare strage di cuore, ma per ora, pare non abbia ancora trovato l’amore. Sui social si mostra sempre solo o in compagnia di familiari e amici come Giordana Angi. Chiusa la storia con la ballerina Valentina Vernia, dunque, Alberto pare non abbia più riaperto il suo cuore all’amore.

ALBERTO URSO, TUTTI I GOSSIP SU DI LUI

Oltre ad aver conquistato tutti con la sua straordinaria voce, Alberto Urso ha fatto parlare di sè anche per il gossip che si è sviluppato intorno al suo nome. Quando era solo un allievo della scuola di Amici, è stato il protagonista di gossip e rumors vari per il suo rapporto con la compagna Tish. Durante la sua partecipazione ad Amici Speciali, invece, si era diffusa la voce di una storia tra Alberto e Gaia Gozzi. Gossip che è stato prontamente smentito dai diretti interessati. Tra i due, infatti, c’è sempre stata solo una bella amicizia e, ad oggi, Alberto sarebbe ufficialmente single. Nella casa del Grande Fratello Vip 2020, iul cantante sarà colpito dalla bellezza di alcune inquiline come Dayane Mello, Sonia Lorenzini e Giulia Salemi, le single della casa?



