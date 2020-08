Alberto Urso: birra con Leo Gassman e challenge social/ Video Sfida ai fan

Alberto Urso sarà tra i protagonisti della puntata odierna di “Battiti Live” e salirà sul palco per abbracciare “a distanza” tutti i suoi fan che lo sostengono sin dal suo debutto al talent show “Amici”, vinto proprio dal cantante siciliano. Urso è reduce da un periodo non facile a livello di salute, dal momento che in alcuni scatti sui social network pubblicati da Rudy Zerbi era stato immortalato con indosso un tutore al braccio, probabilmente per via di un infortunio, che, tuttavia, pare ormai essere alle spalle, come dimostrano le ultime testimonianze multimediali condivise su Instagram dallo stesso artista. Recentemente Urso si è concesso anche un po’ di svago insieme a quello che egli stesso definisce suo fratello, Leo Gassman, figlio d’arte e vincitore del Festival di Sanremo 2020 nella sezione dedicata alle nuove proposte. I due si sono fatti fotografare mentre consumavano un boccale di birra a L’Aquila, davanti al quale, immaginiamo, si saranno reciprocamente aggiornati sui rispettivi successi e obiettivi.

ALBERTO URSO E QUELLA CHALLENGE CON I FAN…

Come accennavamo in apertura d’articolo, Alberto Urso è sempre molto attento anche al rapporto con i suoi fan, che aggiorna frequentemente mediante i post pubblicati sui social. Pochi giorni fa, poi, l’artista ha deciso di coinvolgerli ancor più attivamente, creando un breve filmato divertente che ha dato vita a un’autentica challenge su Instagram, nella quale vi è un improvviso cambio di abbigliamento, che avviene lanciando in aria una scarpa e calzandola al volo, mentre i vestiti vengono istantaneamente cambiati. Si tratta di un esperimento già molto in voga negli Stati Uniti d’America e che spopola sopratutto fra i più giovani. Qui in Italia i fan di Alberto Urso sembrano avere particolarmente gradito la performance alla “Arturo Brachetti” del loro beniamino, inondandolo di complimenti, cuoricini e commento, a dimostrazione della grande complicità e intesa che c’è fra il ragazzo e il suo pubblico, nei confronti del quale si è sempre comportato con educazione e massima disponibilità.





© RIPRODUZIONE RISERVATA