Fidanzata Andrea Maestrelli, chi è?/ Dal flirt con Nicole Murgia alle misteriose ex

Andrea Maestrelli è fidanzato?

Questa sera nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 farà il suo ingresso un altro affascinante ragazzo. Lui è Andrea Maestrelli, calciatore e nipote del celebre allenatore Tommaso Maestrelli. Il fascino del nuovo gieffino porterà molti a chiedersi se sia fidanzato oppure no, una curiosità che potrebbe diffondersi anche tra le inquiline single della Casa di Cinecittà. La risposta alla domanda ‘Andrea Maestrelli è fidanzato?’ pare che al momento sia ‘No’.

Il calciatore 24enne pare non abbia al momento una donna speciale nel suo cuore anche se qualcuno che in passato lo ha conquistato c’è e sta proprio nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. Si tratta di Nicole Murgia, attrice romana che ha fatto il suo ingresso nella Casa nella puntata di sabato scorso, 17 dicembre. I due ex dunque si ritroveranno a breve faccia a faccia: quale sarà la reazione di Nicole?

Andrea Maestrelli, il flirt con Nicole Murgia e il silenzio social

Se Nicole Murgia è dunque l’ex fidanzata di Andrea Maestrelli, nulla si sa su altre sue ex. Il calciatore è infatti molto riservato sulla sua vita privata e poco traspare dal suo profilo Instagram dove preferisce condividere momenti in campo o insieme ad amici e familiari. Nessuna foto invece che lo vede ritratto al fianco di altre ragazze. Un mistero quello sulle sue ex fidanzate o su attuali amori che potrebbe lui stesso svelare nel corso della sua permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip che inizierà oggi 19 dicembre.

