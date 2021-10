Fidanzata Fausto Desalu, chi è?/ Spunta una ragazza misteriosa di Parma

Chi è la fidanzata di Fausto Desalu? L’atleta che he ha fatto sognare gli italiani durante le Olimpiadi di Tokyo 2020 con il record in staffetta 4×100 con Lorenzo Patta, Marcell Jacobs e Filippo Tortu, è tra gli ospiti della puntata di Verissimo in onda oggi, sabato 9 ottobre. Classe 1994, è nato e cresciuto in Italia, ma ha origini nigeriane. In Italia ha trovato la propria strada nell’atletica, ma pare aver trovato anche l’amore.

Della vita privata di Fausto non ci sono molte informazioni. Pare, però, che nella vita del giovane campione che dedica la maggior parte del suo tempo all’atletica e agli allenamenti, ci sia una ragazza di Parma. Nessuna foto e nessuna conferma di quelle che, per ora, restano delle semplici indiscrezioni.

Fidanzata Fausto Desalu, le parole della mamma

Fausto Desalu si sbilancerà sulla propria vita privata ai microfoni di Silvia Toffanin? La conduttrice di Verissimo è pronta ad ascoltare il giovane campione e ad indagare anche nel suo privato. In attesa di scoprire se le indiscrezioni sulla presenza di una ragazza di Parma nella vita di Fausto siano vere, la mamma del giovane campione afferma di avere un desiderio che spera che il figlio realizzerà.

“Vorrei chiedere a mio figlio di fare una famiglia e darmi un nipote, vedere lui che si sposa. Quando avrò visto mio nipote, potrò andare a riposarmi in Africa“, ha detto mamma Veronica dopo il trionfo del figlio a Tokyo.

