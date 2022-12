Fidanzata Matteo Bocelli: chi è?/ Spunta Carolina Stramare, ma sui social…

Matteo Bocelli fidanzato con Carolina Stramare?

Nella vita di Matteo Bocelli c’è una fidanzata? Il figlio di Andrea Bocelli che, con la sua voce, sta conquistando tutti, è super riservato anche se i paparazzi non lo perdono di vista. Con il dono della voce ereditato da papà Andrea, Matteo sta diventando sempre più popolare. Della sua vita privata, tuttavia, si sa davvero poco. Il figlio di Andrea Bocelli, infatti, parla raramente della sua vita privata e non si sa sia fidanzato o meno. Tuttavia, la scorsa estate, al nome di Matteo Bocelli, è stato accostato quello di una bellissima ovvero quello dell’ex Miss Italia Carolina Stramare.

Matteo Bocelli debutta come attore al cinema/ "Non riesco a credere che..."

A far scoppiare il gossip sarebbe stata una paparazzata. I due, la scorsa estate, sarebbero stati fotografati in spiaggia. Un presunto flirt che non è mai stato confermato e che non ha avuto un seguito.

Matteo Bocelli: nessun indizio sulla vita privata sui social

Resta il mistero sulla vita privata di Matteo Bocelli. Anche sul profilo Instagram, il figlio di Andrea Bocelli non pubblica assolutamente niente della sua vita privata. Tante le foto condivise, ma tutte inerenti alla musica e al suo lavoro. Nessun indizio, dunque, sulla vita sentimentale di Bocelli Junior che, per il momento, sembrerebbe single. Le uniche donne presenti nelle foto pubblicate da Matteo sui social sono la mamma e la sorellina a cui è molto legato e con il quale condivide anche la passione per la musica.

Matteo Bocelli/ Tim Summer Hits in attesa dell'album: "Arriverà. E poi..."

Dopo il presunto flirt con Carolina Stramare, intorno a Matteo Bocelli non c’è stato più nessun gossip o rumors che faccia pensare alla presenza di una fidanzata nella sua vita. Sarà davvero così?

LEGGI ANCHE:

Matteo Bocelli è fidanzato con Carolina Stramare?/ Quella paparazzata sospetta...

© RIPRODUZIONE RISERVATA