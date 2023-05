Fidanzata Mattia Zenzola Amici 22, chi è?/ Dal flirt con Maddalena allo scherzo roman

Mattia Zenzola e il romantico scherzo a Isobel: dichiarazione alla ballerina

Durante l’ultimo daytime di Amici 22, Mattia Zenzola ha fatto un gesto davvero inaspettato nei confronti di Isobel. Il ballerino è stato protagonista di una dichiarazione d’amore alla sua compagna d’avventura, rimasta visivamente sconvolta. Ma cosa è successo davvero? I fan sanno bene che il cuore del ballerino batte ancora per Maddalena, dunque come mai questa mossa improvvisa?

In realtà, Mattia Zenzola ha architettato uno scherzo a Isobel: “Sono innamorato di te” ha dichiarato il ballerino di latino alla finalista di Amici 22. Il volto della ballerina era visibilmente in difficoltà, fortunatamente è arrivato Wax svelando si trattasse di una burla. A questo punto, la possibile vincitrice di questa edizione del talent show si è rilassata e ha iniziato a ridere per lo scherzo. A quanto pare, dunque, Zenzola e Isobel rimarranno semplicemente amici come lo sono sempre stati.

Mattia Zenzola, la madre: “Ancora innamorato di Maddalena”

Mattia Zenzola e Maddalena Svevi hanno avuto un breve flirt, prima che la ballerina decidesse di interrompere la frequentazione con l’allievo di Amici 22. La madre del finalista, ai microfoni di Di Più, ha svelato che il figlio potrebbe essere ancora innamorato di lei.

“Mio figlio Mattia, in fondo al cuore, è ancora innamorato di Maddalena. Lei è la prima ragazza che gli ha fatto provare un profondo sentimento. Sì, ammetto che mi è dispiaciuto vederlo piangere, dopo che ha sentito le frasi non proprio gentili che lei ha pronunciato nei suoi confronti, ma sono cose che capitano. Si cresce anche così” ha raccontato Giulia Ninni. Per quanto riguarda il “tamarro” che Maddalena e Benedetta hanno rivolto al figlio, la donna dichiara: “Quando ho sentito che lo definivano “tamarro”, mi sono messa a ridere. Mio figlio è tutto tranne che tamarro, perché è educato, galante. È vero: parla poco magari, ma quando lo fa è profondo e, soprattutto, non cerca mai di farti la guerra. Maddalena? Non so se mai ci potrà essere un ricongiungimento tra loro. Certamente mio figlio farà di tutto, affinché si possa instaurare almeno una bella amicizia”.

