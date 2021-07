Fidanzata Shade/ Il cantante è single dopo l’addio a Gaia Masera?

Shade, dopo l’addio a Gaia Masera…

Come ogni anno, Shade è protagonista dell’estate con le sue hit. Protagonista di Battiti Live 2021, Shade, sul palco del Castello Aragonese di Otranto, sta facendo ballare tutti, ma per chi balla il suo cuore? Il cantante 34enne ha avuto un’importante relazione con Gaia Masera, una bellissima ragazza che non fa parte del mondo dello spettacolo.

La loro storia, iniziata nel 2021, però, è ufficialmente finita come ha annunciato lo stesso Shade durante un’ospitata del rapper nel programma “La repubblica delle donne” di Piero Chiambretti. Dopo Gaia Musera, nella vita di Shade c’è un nuovo amore? Come molti suoi colleghi, anche il rapper preferisce separare la propria vita professionale da quella privata. Nessun indizio, dunque, da parte del diretto interessato che, per il momento, sembra concentrantissimo sulla musica.

Chi è la fidanzata di Shade?

Amatissimo dai fans, nella vita di Shade, non sembrerebbe esserci una fidanzata. Dal suo profilo Instagram, infatti, non arriva alcun indizio che faccia pensare alla presenza di una fidanzata. Le uniche presenza femminili presenti nella foto condivise sono quelle di Giulia Salemi, fidanzata di Pierpaolo Pretelli con cui ha collaborato e Silvia Susko con cui ha realizzato un videoclip.

Il cuore del rapper, dunque, è ufficialmente libero? Per il momento sembrerebbe proprio di sì e chissà che non si lasci andare a qualche dichiarazione direttamente dal palco di Battiti Live 2021. I fans, nel frattempo, continuano ad ascoltare le sue hit e tra le ammiratrici potrebbe nascondersi anche la futura fidanzata del rapper. Elisabetta Gregoraci riuscirà ad estorcergli qualche confessione?

