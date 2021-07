Gaia Masera, ex fidanzata Shade/ Dall’incontro su Facebook alla fine dell’amore

Gaia Masera è la ex fidanzata di Shade, il rapper del brano “In un’ora”. La coppia si è lasciata dopo aver condiviso un grande amore e la notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno durante un’ospitata del rapper nel programma “La repubblica delle donne” di Piero Chiambretti. In studio, infatti, alcune ragazzine curiose hanno fatto una domanda sulla vita privata del rapper chiedendogli: “dato che Fedez è già fidanzato, ti vuoi fidanzare con me?”. La curiosa domanda ha trovato immediata replica da parte del padrone di casa che ha detto: “primo sei troppo piccolina per avere il fidanzato, qui parla il babbo, secondo lui ha già una fidanzata che è un’influencer”.

Non solo, Chiambretti ha mostrato alla ragazzina curiosa una foto di Shade in compagnia della fidanzata Gaia, ma ecco che il rapper ha fatto una rivelazione inattesa: “guarda al momento no, non sono fidanzato”. Chiambretti allora ha ironizzato sulla foto dicendo: “ah quindi quella foto la possiamo bruciare?” con il cantante che ha risposto “eh si!”.

Chi è Gaia, l’ex fidanzata di Shade

Ma chi è Gaia Masera, la ex fidanzata di Shade? Conosciuta nel mondo del web come Basic Gaia, la ragazza è nata il 22 gennaio 1993 a Torino e ha conosciuto il rapper proprio grazie a facebook. Dopo aver conseguito una laurea con lode al Politecnico di Torino, Gaia ha cominciato a lavorare presso uno studio, ma al tempo stesso ha deciso di lanciarsi in un’avventura del tutto originale aprendo un canale di beauty su YouTube. Video dopo video, il canale è diventato sempre più seguito trasformandola in una youtuber ed influencer di successo. I suoi consigli in fatto di make up e di bellezza sono i più seguiti dalle ragazzine italiane. Non solo, con i suoi video la youtuber ha voluto condividere con il suo pubblico anche una durissima battaglia vinta contro due tumori che le hanno lasciato delle cicatrici visibili sul collo. Proprio la youtuber in un video ha sottolineato che dopo aver sconfitto il cancro si sente una persona diversa orientata a godersi le cose semplici e belle della vita. Anche se il suo nome ancora oggi è legato a quello di Shade, uno dei rapper giovani di maggior successo della musica italiana, la youtuber oggi è single dopo una lunga storia durata diversi anni che si è conclusa senza però alcuna spiegazione da parte di entrambi.

