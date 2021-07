Fidanzato Alessandra Amoroso, chi è?/ “Amore finito” con Stefano Settepani: è single

Stefano Settepani è stato per anni il fidanzato di Alessandra Amoroso. Ad oggi, però, lei risulta single: “In questo momento non ho più il fidanzato”, ha dichiarato lei stessa due mesi fa ospite di Domenica In. “Siamo arrivati a un punto in cui è finito l’amore”, prosegue, “ce lo siamo detti e va bene così. Sono single. Sto molto bene con me stessa”. Questo, però, non esclude che nell’orizzonte di Ale possa esserci spazio per un rapporto di coppia, magari con qualcun altro: “Voglio trovare un mio equilibrio, quando uno lo trova è pronto per stare in due”, afferma oggi lei, più consapevole che in amore bisogna andarci cauti e non lasciarsi trasportare dal sentimento. La storia con Stefano si è conclusa di recente dopo circa cinque anni di frequentazione. Per quanto ne sappiamo, tra loro non si è mai parlato di matrimonio (almeno non pubblicamente), anche se Alessandra, una volta, era molto presa dal desiderio di diventare mamma. Anche su questo punto, però, la sua prospettiva è un po’ cambiata: “Prima me lo chiedevo, ad oggi non me lo chiedo più”.

Stefano Settepani, chi è l’ex fidanzato di Alessandra Amoroso

Stefano Settepani e Alessandra Amoroso si erano conosciuti nel 2015 nel dietro le quinte di Amici. In quell’occasione, Alessandra era passata in studio per salutare la redazione, ed è stato allora che ha incrociato per la prima volta lo sguardo di Stefano. Lui infatti è produttore esecutivo e collaboratore di molti programmi della Fascino Group, la casa di produzione di Maria De Filippi, e in questo contesto lavora anche con Gabriele, figlio adottivo di Maurizio Costanzo. I motivi della rottura non sono stati resi noti. Stefano e Alessandra sono due tipi molto riservati, perciò non stupisce che abbiano voluto tenere questa linea anche nel rendere conto della loro separazione.

