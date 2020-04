STEFANO SETTEPANI, EX ALESSANDRA AMOROSO/ Su Instagram gli auguri al suo “primo amore”

Stefano Settepani e Alessandra Amoroso non stanno più insieme. La notizia è vecchia: la cantante salentina ha dato l’annuncio della loro separazione nel gennaio scorso. Solo oggi, però, il suo ex fidanzato torna a parlare di ‘cose di cuore’ e a informare i fan circa la sua attuale situazione sentimentale. Di cuori, in questo post di Instagram, Stefano ne mette ben due, entrambi dedicati a quella ragazza che considera a tutti gli effetti il suo “primo amore”. Chi? Be’, sua figlia Caterina: “Tanti auguri amore mio”, scrive il produttore di Amici in occasione del compleanno della bambina. “Sono fiero e orgoglioso di quello che sei oggi”. E ancora: “Sei una signorina, che ha un cuore così immenso che ti permetterà di superare tutto come hai fatto fino ad oggi. Vento in poppa amore mio e non fermarti MAI!!”. Infine la dedica più bella: “Sei il mio primo amore”.

Gli auguri di Stefano Settepani alla figlia Caterina

Dalle prime battute, si poteva pensare a un ritorno di fiamma con la sua ex moglie, di cui di fatto non conosciamo molto. Ma, a quanto pare, nella scala degli affetti di Stefano Settepani, il primo posto è occupato non da lei, bensì dal frutto del loro amore. Tra i commenti più in vista sotto al post figura quello della musicista Giulia Mazzoni, che si unisce al papà nel porgere “tanti auguri” a Caterina, e di Mahmood, che reagisce semplicemente con un altro (l’ennesimo) cuore frecciato. Ancora, c’è qualcuno che gli fa notare come le assomigli “tantissimo” (nella foto è visibile il profilo in bianco e nero della ragazza), e poi chi fa apprezzamenti riguardo alla sua bellezza. In risposta a una di questi ultimi, Stefano sembra rivolgere un complimento alla ex: “Grazie alla mamma più brava”. Come a dire: somiglia più a lei; merito suo, se è così carina.

Le dichiarazioni di Alessandra Amoroso su Stefano Settepani

Nessun cenno, com’è normale che sia, alla sua precedente relazione con Alessandra Amoroso. Si tratta di un capitolo chiuso a tutti gli effetti, e nessuno dei due ha voglia di riaprirlo, né sui social né altrove. A tal proposito, l’Amoroso ha dichiarato: “Io e Ste non stiamo insieme da un mese per motivi che non per forza devo esplicitare sui social”. Insomma, da quello che dice, è chiaro che entrambi abbiano optato per la linea della riservatezza. Non senza un po’ di malcelato astio nei confronti dei gossippari dell’ultim’ora: “Leggo e ascolto cose non vere sul nostro rapporto e mi dispiace perché credevamo nella famiglia e in un futuro in egual modo tutti e due! Ci abbiamo provato fino in fondo, purtroppo non è finita come pensavamo… L’entusiasmo comunque salva la vita ed essa è troppo preziosa per non continuare ad amarla”.



