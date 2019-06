Fidanzato Arisa/ Da Giuseppe Anastasi a Lorenzo Zambelli: “Sono in trattativa…”

Arisa è fidanzata da nove anni con Lorenzo Zambelli. Intervistata da Mara Venier durante la stagione di Domenica In che si è appena conclusa, ha rivelato di avere con lui una relazione piuttosto difficoltosa e altalenante: “Siamo sempre in trattativa. Da 9 anni sto in trattativa con lo stesso uomo”. Tra di loro infatti, le cose non erano andate bene per un periodo e proprio nel 2016, l’arista aveva deciso di mettere la parola fine alla loro relazione d’amore. Durante quella intervista poco dopo Sanremo, la Venier aveva ironizzato: “Senti, io oggi ho già organizzato un matrimonio per Serena Rossi. Come si chiama questo ragazzo? Non vuoi dirlo? Chiamiamolo Gianni. Gianni, dopo 9 anni è ora di sposarla!”. Proprio tre anni fa, Arisa parlava del suo legame ormai finito come di un legame di grande affetto, esattamente come cantava ne “La Notte”.

Arisa, l’attuale e l’ex fidanzato: ecco chi sono

“Ci lega un grande affetto: quando costruisci qualcosa con una persona è per sempre, anche se il sentimento cambia. Lo canto ne La Notte: ‘La vita può allontanarci, l’amore continuerà’. Oggi sto bene da sola. Abbiamo deciso di prenderci un momento di pausa e non siamo più tornati indietro”, aveva raccontato Arisa nel 2016 parlando del fidanzato Lorenzo Zambelli. Successivamente invece, i due ci hanno ripensato tornando insieme. “Quando fai un mestiere in cui ti dai molto agli altri, la sera quando torni a casa vorresti decidere solo tu quando parlare o stare in silenzio, sentire musica o fare altro… Ma le persone non le accendi e le spegni quando vuoi tu. Bisogna trovare qualcuno molto intelligente… Che io di base ce l’avrei ma bisogna vedere…”, ha confidato di recente proprio parlando della sua dolce metà. Prima di Zambelli il grande amore di Arisa è stato il cantautore palermitano Giuseppe Anastasi. Proprio riguardo l’ultimo Festival, l’artista raggiunto da recensiamomusica.com, rivelava di fare il tifo per la sua ex fidanzata, parlando del suo brano in gara: “Mi è piaciuto, è particolare e diverso, lei per me è la miglior voce italiana in assoluto ed è un’artista poliedrica, può cantare la ballata struggente ma anche un brano come questo. Le auguro veramente il meglio possibile per questo pezzo”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA