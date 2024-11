Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sono due dei concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle, storica trasmissione Rai che vede la conduzione di Milly Carlucci e andrà in scena sabato 16 Novembre 2024. I due hanno cominciato come ballerini e hanno emozionato pubblico e giuria ma le cose sono pian piano cambiate, nel corso del programma.

Ettore, papà Bianca Guaccero "Orgoglioso di lei"/ La battaglia contro la malattia con la figlia sempre vicino

Smentendo i vari rumors degli ultimi mesi Bianca ha cominciato il programma come single e senza alcun uomo. Pian piano le cose sono cambiate e ha iniziato a provare dei sentimenti per Giovanni Pernice, il suo compagno di ballo: nel corso delle varie puntate abbiamo ammirato ad apprezzare la coppia che funzionava sia nello show che fuori, i due appaiono sempre più uniti.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, Ballando con le stelle 2024/ La coppia conquista i social: "meravigliosi"

Oltre al pubblico i primi a notare il particolare affiatamento tra Bianca e Giovanni è stata la giuria che ha ‘avvisato’ simpaticamente i due e ha sottolineato che sarebbero una bella coppia. Dopo settimane di rumors, sguardi e un flirt che sembrava nascere ora arrivano parole che sembrano confermare tutto e la relazione tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sembra entrare nel vivo.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice fidanzati? Anche la madre si sofferma sulla vicenda

I due sono molto legati e Bianca ha presentato l’uomo anche alla famiglia e anche la madre si è espressa cosi riguardo Giovanni Pernice: “Mi piace tantissimo Giovanni e vedo Bianca finalmente felice. L’unica cosa che voglio davvero per lei è la felicità e l’amore, una persona che sappia davvero apprezzarla”, la chiosa della madre ed ora anche Bianca si è sbilanciata.

Chi è Bianca Guaccero/ Dalla fama da giovanissima al divorzio da Dario Acocella, poi il nuovo fidanzato...

Parlando come ospite di Casa Chi Bianca Guaccero ha sottolineato quanto stia diventando importante Giovanni per lei: “Qualsiasi cosa la vita ci riservi posso dire che ho avuto la fortuna di incontrare un uomo come Giovanni Pernice, una persona che mi sta facendo diventare una persona migliore”. Parole importanti e la donna ha poi sottolineato di quanto lui sia un valore aggiunto nella sua vita:

“Credo che quando hai accanto un amico, un compagno, un fratello e in generale una persona che non vuole affossarti essendo invidioso di te ma vuole che questa luce te la fa risplendere in maniera ancora più potente. Quella persona diventa cosi un valore aggiunto nella tua vita”, ha spiegato chiarendo come stia vivendo una storia diversa dalle altre.